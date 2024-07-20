https://ria.ru/20240720/bespilotniki-1960893570.html
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Над Белгородской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 20.07.2024
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Утром российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T11:35
2024-07-20T11:35
2024-07-20T12:31
специальная военная операция на украине
белгородская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Утром российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Двадцатого июля в период с 09:30 до 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили три беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Белгородской областью