https://ria.ru/20240720/bespilotniki-1960893570.html

Над Белгородской областью сбили три беспилотника

Над Белгородской областью сбили три беспилотника - РИА Новости, 20.07.2024

Над Белгородской областью сбили три беспилотника

Утром российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T11:35

2024-07-20T11:35

2024-07-20T12:31

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Утром российские системы противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны."Двадцатого июля в период с 09:30 до 10:15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", — говорится в релизе.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

белгородская область

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белгородская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)