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В Белгороде проверят информацию о жестоком убийстве собак - РИА Новости, 20.07.2024
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08:30 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/belgorod-1960875495.html
В Белгороде проверят информацию о жестоком убийстве собак
В Белгороде проверят информацию о жестоком убийстве собак - РИА Новости, 20.07.2024
В Белгороде проверят информацию о жестоком убийстве собак
Сотрудники полиции проводят проверку по информации в сети о том, что в разных районах Белгорода были обнаружены убитые собаки, кроме того, ежедневно в полицию... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T08:30
2024-07-20T08:30
происшествия
белгород
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по информации в сети о том, что в разных районах Белгорода были обнаружены убитые собаки, кроме того, ежедневно в полицию поступает анонимное сообщение о найденных мертвых собаках в мусорных пакетах, но данная информация не подтверждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области. Как рассказали в ведомстве, сотрудники полиции выявили публикации в социальных сетях, где сообщается об обнаружении убитых собак в разных районах города. "Сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время устанавливаются достоверность изложенной информации и очевидцы. Соответствующее сообщение также передано в Центр экологической безопасности", - говорится в релизе УМВД. Сотрудники полиции призывают граждан, которым что-либо известно об описанных в публикациях событиях, откликнуться и сообщить информацию. В управлении добавили, что еще в одном из интернет-сообществ была размещена информация о том, что на улице Горького 72 кто-то оставляет мертвых собак в мусорных пакетах. "По данным УМВД России по г. Белгороду, в полицию города ежедневно в период времени с 8 до 9 часов утра поступает анонимное сообщение по данному факту. Однако данная информация не подтверждается", - добавили в управлении.
https://ria.ru/20230410/sobaka-1864136752.html
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происшествия, белгород, белгородская область
Происшествия, Белгород, Белгородская область
В Белгороде проверят информацию о жестоком убийстве собак

Полиция проверит сообщения об обнаружении в Белгороде убитых собак

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку по информации в сети о том, что в разных районах Белгорода были обнаружены убитые собаки, кроме того, ежедневно в полицию поступает анонимное сообщение о найденных мертвых собаках в мусорных пакетах, но данная информация не подтверждается, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Белгородской области.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники полиции выявили публикации в социальных сетях, где сообщается об обнаружении убитых собак в разных районах города.
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"Сообщение зарегистрировано в установленном законом порядке. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В настоящее время устанавливаются достоверность изложенной информации и очевидцы. Соответствующее сообщение также передано в Центр экологической безопасности", - говорится в релизе УМВД.
Сотрудники полиции призывают граждан, которым что-либо известно об описанных в публикациях событиях, откликнуться и сообщить информацию.
В управлении добавили, что еще в одном из интернет-сообществ была размещена информация о том, что на улице Горького 72 кто-то оставляет мертвых собак в мусорных пакетах. "По данным УМВД России по г. Белгороду, в полицию города ежедневно в период времени с 8 до 9 часов утра поступает анонимное сообщение по данному факту. Однако данная информация не подтверждается", - добавили в управлении.
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