https://ria.ru/20240720/bayden-1960970157.html

Херш: демократы хотят удержать Байдена до инаугурации нового президента

Херш: демократы хотят удержать Байдена до инаугурации нового президента - РИА Новости, 20.07.2024

Херш: демократы хотят удержать Байдена до инаугурации нового президента

Демократическая партия США намерена сохранить пост главы государства за Джо Байденом до января 2025 года, когда присягу должен будет принять новый американский... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T21:19

2024-07-20T21:19

2024-07-20T21:19

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Демократическая партия США намерена сохранить пост главы государства за Джо Байденом до января 2025 года, когда присягу должен будет принять новый американский лидер, заявил известный американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на источники. "Главная проблема, согласно тем, кто располагает информацией из первых рук, - это сделать так, чтобы Байден не решил немедленно отречься от должности и передать ее (вице-президенту Камале - ред.) Харрис", - пишет Херш в своей статье на портале Substack. По словам его собеседников, ожидаемый выход Байдена из предвыборной гонки и его отказ от второго срока неизбежно обернется выгодой для республиканцев перед ноябрьским голосованием в США - они будут всё активнее указывать на "непригодность" нынешнего главы государства для исполнения текущих обязанностей. "Мы хотим, чтобы он оставался на своем посту до 20 января 2025 года, когда новый президент будет приведен к присяге", - приводит Херш слова своего источника. На этом фоне, по словам журналиста, встает вопрос о том, хватит ли Байдену сил, чтобы продержаться до конца своего срока. Ранее в субботу кандидат на пост вице-президента США от республиканцев сенатор Джей-Ди Вэнс призвал Байдена немедленно уйти в отставку, если тот не может бороться за второй срок. Телеканал CNN со ссылкой на партийных функционеров сообщал, что в Демократической партии усиливается поддержка Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки. Отмечалось, что сторонники идеи замены Байдена на Харрис уверены в неспособности кого-либо из "серьезных" конкурентов внутри партии бросить ей вызов. Ранее газета Politico сообщала, что высокопоставленные члены Демократической партии США координируют свои действия, чтобы вытеснить Байдена из предвыборной гонки, что разозлило ближайший круг президента. По словам источников, некоторые приближенные к президенту начали вести частные беседы, в которых впервые заговорили о том, что лучшим вариантом для партии может быть уход Байдена в отставку. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден подчеркивает, что не собирается выходить из президентской гонки, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Вместе с тем он заявлял, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html

https://ria.ru/20240719/bayden-1960753065.html

https://ria.ru/20240719/ssha-1960619203.html

https://ria.ru/20240719/bayden-1960602786.html

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в мире, сша, джо байден, сеймур херш, politico, выборы президента сша — 2024