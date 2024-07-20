https://ria.ru/20240720/bayden-1960958017.html

Конгрессмен-демократ призвал Байдена сняться с выборов в пользу Харрис

Конгрессмен-демократ призвал Байдена сняться с выборов в пользу Харрис - РИА Новости, 20.07.2024

Конгрессмен-демократ призвал Байдена сняться с выборов в пользу Харрис

Американский конгрессмен от Демократической партии Марк Такано открыто призвал президента США Джо Байдена отказаться от планов по переизбранию в пользу... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T19:40

2024-07-20T19:40

2024-07-20T19:40

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ВАШИНГТОН, 20 июл - РИА Новости. Американский конгрессмен от Демократической партии Марк Такано открыто призвал президента США Джо Байдена отказаться от планов по переизбранию в пользу вице-президента Камалы Харрис на фоне растущей поддержки ее кандидатуры в рядах партии. "Джо, я люблю и уважаю тебя. Однако ставки сейчас слишком высоки, чтобы проиграть. Пора передать факел Камале", - заявил конгрессмен от штата Калифорния в распространенном заявлении. В субботу телеканал CNN со ссылкой на партийных функционеров сообщал, что в Демократической партии усиливается поддержка Харрис в качестве наиболее подходящей кандидатуры на замену Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки. Отмечалось, что сторонники идеи замены Байдена на Харрис уверены в неспособности кого-либо из "серьезных" конкурентов внутри партии бросить ей вызов. Ранее газета Politico сообщала, что высокопоставленные члены Демократической партии США координируют свои действия, чтобы вытеснить Байдена из предвыборной гонки, что разозлило ближайший круг президента. По словам источников, некоторые приближенные к президенту начали вести частные беседы, в которых впервые заговорили о том, что лучшим вариантом для партии может быть уход Байдена в отставку. На фоне растущей внутрипартийной критики провального выступления Байдена на дебатах с Трампом американские политики и журналисты говорят о том, что действующего президента США могут заменить на другого кандидата, наиболее вероятной заменой считается вице-президент США Камала Харрис. Несмотря на призывы многих демократов в конгрессе и доноров Демократической партии, Байден заявляет, что не собирается выходить из президентской гонки. Вместе с тем он утверждал, что Харрис абсолютно готова к тому, чтобы стать президентом в случае, если он не сможет полностью отработать второй президентский срок. Теоретически возможность выдвинуть другого кандидата у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, заявляя, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html

https://ria.ru/20240719/bayden-1960853964.html

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в мире, сша, калифорния, джо байден, камала харрис, выборы президента сша — 2024