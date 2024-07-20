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СМИ: число сенаторов-демократов, призвавших Байдена выйти из гонки, выросло - РИА Новости, 20.07.2024
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15:11 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/bayden-1960919502.html
СМИ: число сенаторов-демократов, призвавших Байдена выйти из гонки, выросло
СМИ: число сенаторов-демократов, призвавших Байдена выйти из гонки, выросло - РИА Новости, 20.07.2024
СМИ: число сенаторов-демократов, призвавших Байдена выйти из гонки, выросло
Четвертый сенатор от Демократической партии США открыто призвал президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T15:11
2024-07-20T15:11
в мире
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атланта
джо байден
дональд трамп
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Четвертый сенатор от Демократической партии США открыто призвал президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полученное заявление. Ранее американские сенаторы-демократы Джон Тестер, Питер Уэлч и Мартин Хайнрик призвали Байдена прекратить свою предвыборную кампанию. "Сенатор Шеррод Браун из штата Огайо призвал в пятницу президента Джо Байдена прекратить свою кампанию по переизбранию, став четвертым демократом в (сенате - ред.), призвавшим Байдена выйти из гонки", - говорится в сообщении. По мнению Брауна, политика в США должна вновь сконцентрироваться на таких важных вопросах, как увеличение рабочих мест, защита социальной сферы от сокращений и предотвращение попыток ввести общенациональный запрет на аборты. Сенатор заявил, что именно эти вопросы волнуют граждан больше всего. По данным телеканала, уже более 30 конгрессменов-демократов призвали Байдена снять с себя кандидатуру на пост президента страны. Призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена стали звучать среди демократов после его провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html
https://ria.ru/20240719/bayden-1960853964.html
https://ria.ru/20240719/bayden-1960753065.html
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в мире, сша, огайо, атланта, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Огайо, Атланта, Джо Байден, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024
СМИ: число сенаторов-демократов, призвавших Байдена выйти из гонки, выросло

NBC: число сенаторов-демократов, призвавших Байдена выйти из гонки, выросло до 4

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Четвертый сенатор от Демократической партии США открыто призвал президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полученное заявление.
Ранее американские сенаторы-демократы Джон Тестер, Питер Уэлч и Мартин Хайнрик призвали Байдена прекратить свою предвыборную кампанию.
Президент США Джозеф (Джо) Байден - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
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Вчера, 08:00
"Сенатор Шеррод Браун из штата Огайо призвал в пятницу президента Джо Байдена прекратить свою кампанию по переизбранию, став четвертым демократом в (сенате - ред.), призвавшим Байдена выйти из гонки", - говорится в сообщении.
По мнению Брауна, политика в США должна вновь сконцентрироваться на таких важных вопросах, как увеличение рабочих мест, защита социальной сферы от сокращений и предотвращение попыток ввести общенациональный запрет на аборты. Сенатор заявил, что именно эти вопросы волнуют граждан больше всего.
По данным телеканала, уже более 30 конгрессменов-демократов призвали Байдена снять с себя кандидатуру на пост президента страны.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Врач Байдена рассказал о его состоянии после заражения коронавирусом
19 июля, 23:26
Призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена стали звучать среди демократов после его провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Байден чувствует себя преданным, пишут СМИ
19 июля, 15:30
 
В миреСШАОгайоАтлантаДжо БайденДональд ТрампВыборы президента США — 2024
 
 
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