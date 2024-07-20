https://ria.ru/20240720/bayden-1960919502.html

СМИ: число сенаторов-демократов, призвавших Байдена выйти из гонки, выросло

СМИ: число сенаторов-демократов, призвавших Байдена выйти из гонки, выросло - РИА Новости, 20.07.2024

СМИ: число сенаторов-демократов, призвавших Байдена выйти из гонки, выросло

Четвертый сенатор от Демократической партии США открыто призвал президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T15:11

2024-07-20T15:11

2024-07-20T15:11

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выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Четвертый сенатор от Демократической партии США открыто призвал президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полученное заявление. Ранее американские сенаторы-демократы Джон Тестер, Питер Уэлч и Мартин Хайнрик призвали Байдена прекратить свою предвыборную кампанию. "Сенатор Шеррод Браун из штата Огайо призвал в пятницу президента Джо Байдена прекратить свою кампанию по переизбранию, став четвертым демократом в (сенате - ред.), призвавшим Байдена выйти из гонки", - говорится в сообщении. По мнению Брауна, политика в США должна вновь сконцентрироваться на таких важных вопросах, как увеличение рабочих мест, защита социальной сферы от сокращений и предотвращение попыток ввести общенациональный запрет на аборты. Сенатор заявил, что именно эти вопросы волнуют граждан больше всего. По данным телеканала, уже более 30 конгрессменов-демократов призвали Байдена снять с себя кандидатуру на пост президента страны. Призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена стали звучать среди демократов после его провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он. Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240720/bayden-1960797970.html

https://ria.ru/20240719/bayden-1960853964.html

https://ria.ru/20240719/bayden-1960753065.html

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в мире, сша, огайо, атланта, джо байден, дональд трамп, выборы президента сша — 2024