СМИ: число сенаторов-демократов, призвавших Байдена выйти из гонки, выросло
NBC: число сенаторов-демократов, призвавших Байдена выйти из гонки, выросло до 4
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Четвертый сенатор от Демократической партии США открыто призвал президента Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на полученное заявление.
Ранее американские сенаторы-демократы Джон Тестер, Питер Уэлч и Мартин Хайнрик призвали Байдена прекратить свою предвыборную кампанию.
"Сенатор Шеррод Браун из штата Огайо призвал в пятницу президента Джо Байдена прекратить свою кампанию по переизбранию, став четвертым демократом в (сенате - ред.), призвавшим Байдена выйти из гонки", - говорится в сообщении.
По мнению Брауна, политика в США должна вновь сконцентрироваться на таких важных вопросах, как увеличение рабочих мест, защита социальной сферы от сокращений и предотвращение попыток ввести общенациональный запрет на аборты. Сенатор заявил, что именно эти вопросы волнуют граждан больше всего.
По данным телеканала, уже более 30 конгрессменов-демократов призвали Байдена снять с себя кандидатуру на пост президента страны.
Призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена стали звучать среди демократов после его провала на дебатах с экс-президентом США Дональдом Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, утверждая, что нет кандидатов лучше, чем он.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с Трампом, которые прошли в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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