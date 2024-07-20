Рейтинг@Mail.ru
В ОАЭ задержали группу выходцев из Бангладеш, устроивших демонстрацию - РИА Новости, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:21 20.07.2024
https://ria.ru/20240720/bangladesh-1960978802.html
В ОАЭ задержали группу выходцев из Бангладеш, устроивших демонстрацию
В ОАЭ задержали группу выходцев из Бангладеш, устроивших демонстрацию - РИА Новости, 20.07.2024
В ОАЭ задержали группу выходцев из Бангладеш, устроивших демонстрацию
Генеральная прокуратура ОАЭ объявила о задержании группы выходцев из Бангладеш, которые устроили демонстрацию против правительства своей страны, сообщает в... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T23:21
2024-07-20T23:21
в мире
бангладеш
оаэ
персидский залив
шейх хасина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851650111_0:241:3071:1968_1920x0_80_0_0_5224c90e376b0dc5a1b104132df65d3c.jpg
ДУБАЙ, 20 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура ОАЭ объявила о задержании группы выходцев из Бангладеш, которые устроили демонстрацию против правительства своей страны, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM. Задержанным выдвинуты обвинения в собрании в общественном месте, создании помех для движения транспорта и порче общественной и частной собственности. Прокуратура квалифицировала эти действия как угрозу государственной безопасности и общественному порядку. Отмечается, что обвиняемых задержали в пятницу, после чего в кратчайшие сроки было проведено расследование. В заявлении генпрокуратуры не уточняется, где именно в ОАЭ произошли протесты, а также количество задержанных. В ОАЭ, как и других арабских странах Персидского залива, проживают крупные общины выходцев и трудовых мигрантов из стран Южной Азии, включая Бангладеш. В самой Бангладеш протесты против системы квот на государственные должности продолжаются уже несколько недель. На этой неделе они усилились после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии. Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость, и хотят заменить эту систему. Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.
https://ria.ru/20240720/bangladesh-1960881014.html
https://ria.ru/20240719/bangladesh-1960842035.html
бангладеш
оаэ
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851650111_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3b86b89e26e1d64f817abc4810845355.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бангладеш, оаэ, персидский залив, шейх хасина
В мире, Бангладеш, ОАЭ, Персидский залив, Шейх Хасина
В ОАЭ задержали группу выходцев из Бангладеш, устроивших демонстрацию

В ОАЭ задержали выходцев из Бангладеш, устроивших акцию против своих властей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк ОАЭ
 ОАЭ - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 20 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура ОАЭ объявила о задержании группы выходцев из Бангладеш, которые устроили демонстрацию против правительства своей страны, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM.
Задержанным выдвинуты обвинения в собрании в общественном месте, создании помех для движения транспорта и порче общественной и частной собственности. Прокуратура квалифицировала эти действия как угрозу государственной безопасности и общественному порядку.
Полицейские во время беспорядков, вызванных протестами против системы квот на государственные должности в Бангладеше. 19 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
В Бангладеш около 300 полицейских пострадали во время беспорядков
Вчера, 09:29
Отмечается, что обвиняемых задержали в пятницу, после чего в кратчайшие сроки было проведено расследование. В заявлении генпрокуратуры не уточняется, где именно в ОАЭ произошли протесты, а также количество задержанных.
В ОАЭ, как и других арабских странах Персидского залива, проживают крупные общины выходцев и трудовых мигрантов из стран Южной Азии, включая Бангладеш.
В самой Бангладеш протесты против системы квот на государственные должности продолжаются уже несколько недель. На этой неделе они усилились после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии.
Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость, и хотят заменить эту систему.
Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.
Столкновения студентов с полицией во время акции протеста в Дакке, Бангладеш - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
В Бангладеш на фоне протестов ввели комендантский час
19 июля, 21:37
 
В миреБангладешОАЭПерсидский заливШейх Хасина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала