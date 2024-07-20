https://ria.ru/20240720/bangladesh-1960978802.html

В ОАЭ задержали группу выходцев из Бангладеш, устроивших демонстрацию

В ОАЭ задержали группу выходцев из Бангладеш, устроивших демонстрацию - РИА Новости, 20.07.2024

В ОАЭ задержали группу выходцев из Бангладеш, устроивших демонстрацию

Генеральная прокуратура ОАЭ объявила о задержании группы выходцев из Бангладеш, которые устроили демонстрацию против правительства своей страны, сообщает в... РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T23:21

2024-07-20T23:21

2024-07-20T23:21

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бангладеш

оаэ

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шейх хасина

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ДУБАЙ, 20 июл — РИА Новости. Генеральная прокуратура ОАЭ объявила о задержании группы выходцев из Бангладеш, которые устроили демонстрацию против правительства своей страны, сообщает в субботу эмиратское информационное агентство WAM. Задержанным выдвинуты обвинения в собрании в общественном месте, создании помех для движения транспорта и порче общественной и частной собственности. Прокуратура квалифицировала эти действия как угрозу государственной безопасности и общественному порядку. Отмечается, что обвиняемых задержали в пятницу, после чего в кратчайшие сроки было проведено расследование. В заявлении генпрокуратуры не уточняется, где именно в ОАЭ произошли протесты, а также количество задержанных. В ОАЭ, как и других арабских странах Персидского залива, проживают крупные общины выходцев и трудовых мигрантов из стран Южной Азии, включая Бангладеш. В самой Бангладеш протесты против системы квот на государственные должности продолжаются уже несколько недель. На этой неделе они усилились после того, как в понедельник в кампусе университета Дакки вспыхнуло насилие между протестующими, полицией и проправительственными студенческими активистами. После гибели во вторник в Бангладеш шести человек правительство потребовало закрытия университетов по всей стране, а полиция провела рейд в штаб-квартире главной оппозиционной партии. Протестующие требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они утверждают, что система является дискриминационной и приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость, и хотят заменить эту систему. Правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов в 2018 году, но в прошлом месяце Высокий суд страны отменил это решение и восстановил квоты после того, как родственники ветеранов 1971 года подали петиции, что спровоцировало новые демонстрации. Затем Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет решение 7 августа. Правительство также обжаловало решение Высокого суда.

https://ria.ru/20240720/bangladesh-1960881014.html

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бангладеш

оаэ

персидский залив

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в мире, бангладеш, оаэ, персидский залив, шейх хасина