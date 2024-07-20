https://ria.ru/20240720/bangladesh-1960889678.html

В Бангладеш полиция открыла огонь по демонстрантам боевыми патронами

В Бангладеш полиция открыла огонь по демонстрантам боевыми патронами - РИА Новости, 20.07.2024

В Бангладеш полиция открыла огонь по демонстрантам боевыми патронами

Полиция Бангладеш применила боевые патроны в ходе беспорядков в Дакке, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T10:51

2024-07-20T10:51

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Полиция Бангладеш применила боевые патроны в ходе беспорядков в Дакке, передает агентство Франс Пресс."Полиция Бангладеш открыла огонь боевыми патронами по демонстрантам в столице страны Дакке", — говорится в сообщении.По информации агентства, пострадал один человек.Массовые протесты против системы квот на государственные должности продолжаются в Бангладеш уже несколько недель и усилились в последние дни на фоне стычек между протестующими и полицией в кампусе университета Дакки. Накануне демонстранты взяли штурмом тюрьму в районе Нарсингди и освободили из нее сотни заключенных. В столкновениях погибли более ста человек, не менее 300 полицейских получили ранения.Правительство ввело в стране комендантский час и направило армию на помощь гражданским властям.Участники акций требуют положить конец системе квот, которая резервирует до 30 процентов государственных должностей для членов семей ветеранов, сражавшихся в войне за независимость Бангладеш в 1971 году. Они называют эту систему дискриминационной и утверждают, что она приносит пользу сторонникам премьер-министра Шейхи Хасины, чья партия "Авами Лига" возглавляла движение за независимость.В 2017 году правительство Бангладеш приостановило действие квот после массовых студенческих протестов, но в прошлом месяце Высокий суд восстановил квоты, удовлетворив требования родственников ветеранов 1971 года. Это спровоцировало новую волну протестов. Верховный суд приостановил действие решения Высокого суда и, как ожидается, вынесет свой вердикт 7 августа.

https://ria.ru/20240719/velikobritaniya-1960610239.html

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в мире, бангладеш, дакка (город)