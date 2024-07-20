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Азербайджан долгое время был жертвой манипуляции фактами, заявил Алиев - РИА Новости, 20.07.2024
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16:19 20.07.2024 (обновлено: 16:47 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/azerbaydzhan-1960931984.html
Азербайджан долгое время был жертвой манипуляции фактами, заявил Алиев
Азербайджан долгое время был жертвой манипуляции фактами, заявил Алиев - РИА Новости, 20.07.2024
Азербайджан долгое время был жертвой манипуляции фактами, заявил Алиев
На протяжении многих Азербайджан являлся жертвой манипуляции фактами, ложных нарративов международных СМИ, заявил глава азербайджанского государства Ильхам... РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T16:19
2024-07-20T16:47
в мире
азербайджан
армения
ильхам алиев
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БАКУ, 20 июл - РИА Новости. На протяжении многих Азербайджан являлся жертвой манипуляции фактами, ложных нарративов международных СМИ, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. "Иногда нас удивляет, что информация, распространяемая об Азербайджане в международных СМИ, соответствует действительности. То есть на протяжении многих лет мы были жертвами манипуляции фактами, ложных нарративов. Одним из них стал конфликт между Арменией и Азербайджаном и мобилизация всей армянской диаспоры. Проармянские политики и представители СМИ нападали на Азербайджан, распространяли ложные сведения об Азербайджане и представляли Азербайджан в образе, далеком от реальности", - сказал Алиев на втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией". "Нам бы хотелось, чтобы события, происходящие в Азербайджане и регионе, освещались объективно. С течением времени в политических кругах Запада реальность все больше всплывает наружу, и к Азербайджану относятся как к равноправному партнеру", - добавил он. В Шушинском глобальном медиафоруме принимают участие более 150 иностранных гостей из 50 стран, в том числе представителей информационных агентств около 30 стран, 3 международных организаций и 82 медиасубъектов. Среди участников мероприятия - представители СМИ, а также эксперты и официальные лица Азербайджана.
https://ria.ru/20240614/vardanyan-1952753154.html
https://radiosputnik.ru/20240425/aliev-1942225508.html
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в мире, азербайджан, армения, ильхам алиев
В мире, Азербайджан, Армения, Ильхам Алиев
Азербайджан долгое время был жертвой манипуляции фактами, заявил Алиев

Алиев: Азербайджан был жертвой ложных нарративов международных СМИ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
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БАКУ, 20 июл - РИА Новости. На протяжении многих Азербайджан являлся жертвой манипуляции фактами, ложных нарративов международных СМИ, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.
«
"Иногда нас удивляет, что информация, распространяемая об Азербайджане в международных СМИ, соответствует действительности. То есть на протяжении многих лет мы были жертвами манипуляции фактами, ложных нарративов. Одним из них стал конфликт между Арменией и Азербайджаном и мобилизация всей армянской диаспоры. Проармянские политики и представители СМИ нападали на Азербайджан, распространяли ложные сведения об Азербайджане и представляли Азербайджан в образе, далеком от реальности", - сказал Алиев на втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".
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«
"Нам бы хотелось, чтобы события, происходящие в Азербайджане и регионе, освещались объективно. С течением времени в политических кругах Запада реальность все больше всплывает наружу, и к Азербайджану относятся как к равноправному партнеру", - добавил он.
В Шушинском глобальном медиафоруме принимают участие более 150 иностранных гостей из 50 стран, в том числе представителей информационных агентств около 30 стран, 3 международных организаций и 82 медиасубъектов. Среди участников мероприятия - представители СМИ, а также эксперты и официальные лица Азербайджана.
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В миреАзербайджанАрменияИльхам Алиев
 
 
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