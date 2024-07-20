Азербайджан долгое время был жертвой манипуляции фактами, заявил Алиев
Алиев: Азербайджан был жертвой ложных нарративов международных СМИ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
БАКУ, 20 июл - РИА Новости. На протяжении многих Азербайджан являлся жертвой манипуляции фактами, ложных нарративов международных СМИ, заявил глава азербайджанского государства Ильхам Алиев.
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"Иногда нас удивляет, что информация, распространяемая об Азербайджане в международных СМИ, соответствует действительности. То есть на протяжении многих лет мы были жертвами манипуляции фактами, ложных нарративов. Одним из них стал конфликт между Арменией и Азербайджаном и мобилизация всей армянской диаспоры. Проармянские политики и представители СМИ нападали на Азербайджан, распространяли ложные сведения об Азербайджане и представляли Азербайджан в образе, далеком от реальности", - сказал Алиев на втором Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Разоблачение ложных нарративов: борьба с дезинформацией".
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"Нам бы хотелось, чтобы события, происходящие в Азербайджане и регионе, освещались объективно. С течением времени в политических кругах Запада реальность все больше всплывает наружу, и к Азербайджану относятся как к равноправному партнеру", - добавил он.
В Шушинском глобальном медиафоруме принимают участие более 150 иностранных гостей из 50 стран, в том числе представителей информационных агентств около 30 стран, 3 международных организаций и 82 медиасубъектов. Среди участников мероприятия - представители СМИ, а также эксперты и официальные лица Азербайджана.