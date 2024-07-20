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На Кубани столкнулись пять машин, есть погибшие - РИА Новости, 20.07.2024
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18:08 20.07.2024 (обновлено: 19:33 20.07.2024)
https://ria.ru/20240720/avariya-1960947523.html
На Кубани столкнулись пять машин, есть погибшие
На Кубани столкнулись пять машин, есть погибшие - РИА Новости, 20.07.2024
На Кубани столкнулись пять машин, есть погибшие
В Краснодарском крае три человека погибли при столкновении пяти машин, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024
2024-07-20T18:08
2024-07-20T19:33
происшествия
россия
краснодарский край
краснодар
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СОЧИ, 20 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае три человека погибли при столкновении пяти машин, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в Telegram-канале."Пострадал водитель Nissan, две его пассажирки скончались на месте. Также скончался водитель KIA, двое его несовершеннолетних пассажиров в больнице", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в субботу днем на 13-м километре Ростовского шоссе под Краснодаром. По предварительным данным, водитель "КамАЗа" проигнорировал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди Nissan, после чего столкнулись пять автомобилей.Краевая прокуратура контролирует ход организованной полицией проверки.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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происшествия, россия, краснодарский край, краснодар, камаз (завод)
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Краснодар, КамАЗ (завод)
На Кубани столкнулись пять машин, есть погибшие

МВД: на Кубани 3 человека погибли при столкновении 5 машин

© Фото : 23 МВД/TelegramМесто массового ДТП под Краснодаром
Место массового ДТП под Краснодаром - РИА Новости, 1920, 20.07.2024
© Фото : 23 МВД/Telegram
Место массового ДТП под Краснодаром
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае три человека погибли при столкновении пяти машин, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в Telegram-канале.
"Пострадал водитель Nissan, две его пассажирки скончались на месте. Также скончался водитель KIA, двое его несовершеннолетних пассажиров в больнице", — говорится в заявлении.
Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в субботу днем на 13-м километре Ростовского шоссе под Краснодаром. По предварительным данным, водитель "КамАЗа" проигнорировал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди Nissan, после чего столкнулись пять автомобилей.
Краевая прокуратура контролирует ход организованной полицией проверки.
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ПроисшествияРоссияКраснодарский крайКраснодарКамАЗ (завод)
 
 
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