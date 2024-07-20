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На Кубани столкнулись пять машин, есть погибшие

На Кубани столкнулись пять машин, есть погибшие - РИА Новости, 20.07.2024

На Кубани столкнулись пять машин, есть погибшие

В Краснодарском крае три человека погибли при столкновении пяти машин, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 20.07.2024

2024-07-20T18:08

2024-07-20T18:08

2024-07-20T19:33

происшествия

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краснодарский край

краснодар

камаз (завод)

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СОЧИ, 20 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае три человека погибли при столкновении пяти машин, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в Telegram-канале."Пострадал водитель Nissan, две его пассажирки скончались на месте. Также скончался водитель KIA, двое его несовершеннолетних пассажиров в больнице", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, ДТП произошло в субботу днем на 13-м километре Ростовского шоссе под Краснодаром. По предварительным данным, водитель "КамАЗа" проигнорировал безопасную дистанцию и врезался в идущий впереди Nissan, после чего столкнулись пять автомобилей.Краевая прокуратура контролирует ход организованной полицией проверки.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

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краснодарский край

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происшествия, россия, краснодарский край, краснодар, камаз (завод)