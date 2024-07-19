Рейтинг@Mail.ru
Жители Аляски не могут позвонить в службы спасения из-за сбоя связи - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/zhiteli-1960643517.html
Жители Аляски не могут позвонить в службы спасения из-за сбоя связи
Жители Аляски не могут позвонить в службы спасения из-за сбоя связи - РИА Новости, 19.07.2024
Жители Аляски не могут позвонить в службы спасения из-за сбоя связи
Жители штата Аляска в США не могут позвонить в службы спасения из-за крупного локального сбоя связи, сообщил местный телеканал News Center Fairbanks. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:29
2024-07-19T10:29
в мире
технологии
аляска
сша
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_fb97cc917912e53543eb42ecbb6d1da3.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Жители штата Аляска в США не могут позвонить в службы спасения из-за крупного локального сбоя связи, сообщил местный телеканал News Center Fairbanks. "В настоящее время наблюдается масштабный сбой связи, влияющий на возможность клиентов звонить по номеру 911, а также на прочие номера, не связанные со службами экстренной помощи", - говорится в сообщении. При необходимости связаться со службами экстренного реагирования телеканал порекомендовал жителям Аляски пользоваться их электронной почтой до восстановления телефонной связи.
https://ria.ru/20240521/pereboi-1947355956.html
аляска
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570706898_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_7d0e6735a4c66c84a6aa9ad573f54c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, аляска, сша, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
В мире, Технологии, Аляска, США, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Жители Аляски не могут позвонить в службы спасения из-за сбоя связи

Жители Аляски не могут позвонить в службы спасения из-за сбоя связи

© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© Depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy
Мужчина со смартфоном. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Жители штата Аляска в США не могут позвонить в службы спасения из-за крупного локального сбоя связи, сообщил местный телеканал News Center Fairbanks.
«
"В настоящее время наблюдается масштабный сбой связи, влияющий на возможность клиентов звонить по номеру 911, а также на прочие номера, не связанные со службами экстренной помощи", - говорится в сообщении.
При необходимости связаться со службами экстренного реагирования телеканал порекомендовал жителям Аляски пользоваться их электронной почтой до восстановления телефонной связи.
Мужчина звонит по телефону на фоне клиники Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
В Германии возникли масштабные перебои со связью, пишет Bild
21 мая, 11:03
 
В миреТехнологииАляскаСШАГлобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала