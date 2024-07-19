https://ria.ru/20240719/zhiteli-1960643517.html

Жители Аляски не могут позвонить в службы спасения из-за сбоя связи

Жители Аляски не могут позвонить в службы спасения из-за сбоя связи - РИА Новости, 19.07.2024

Жители Аляски не могут позвонить в службы спасения из-за сбоя связи

Жители штата Аляска в США не могут позвонить в службы спасения из-за крупного локального сбоя связи, сообщил местный телеканал News Center Fairbanks. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:29

2024-07-19T10:29

2024-07-19T10:29

в мире

технологии

аляска

сша

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Жители штата Аляска в США не могут позвонить в службы спасения из-за крупного локального сбоя связи, сообщил местный телеканал News Center Fairbanks. "В настоящее время наблюдается масштабный сбой связи, влияющий на возможность клиентов звонить по номеру 911, а также на прочие номера, не связанные со службами экстренной помощи", - говорится в сообщении. При необходимости связаться со службами экстренного реагирования телеканал порекомендовал жителям Аляски пользоваться их электронной почтой до восстановления телефонной связи.

https://ria.ru/20240521/pereboi-1947355956.html

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в мире, технологии, аляска, сша, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний