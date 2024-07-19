https://ria.ru/20240719/zhenschina-1960705437.html

В Чебоксарах три женщины пострадали в ДТП с троллейбусом

В Чебоксарах три женщины пострадали в ДТП с троллейбусом - РИА Новости, 19.07.2024

В Чебоксарах три женщины пострадали в ДТП с троллейбусом

Три женщины пострадали при столкновении троллейбуса с легковым автомобилем в Чебоксарах, сообщает городское управление МВД. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:21

2024-07-19T13:21

2024-07-19T15:32

происшествия

авто

чебоксары

chevrolet

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Три женщины пострадали при столкновении троллейбуса с легковым автомобилем в Чебоксарах, сообщает городское управление МВД. ДТП произошло в пятницу около 7 часов утра на кольце Тракторостроителей. "По предварительным данным, 73-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet Klan, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу общественному транспорту, имеющему преимущество в движении. На момент ДТП в салоне троллейбусе находилось порядка 25 человек, четверо из которых обратилось за медицинской помощью. Люди получили травмы в результате резкого торможения", - говорится в сообщении. На данный момент известно, что 65-летней пассажирке потребовалась госпитализации, еще двум женщинам назначено амбулаторное лечение. "Предполагаемый виновник аварии пояснил, что отвлекся и не заметил транспортное средство, которому должен был уступить дорогу", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231206/trolleybus-1914172383.html

чебоксары

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происшествия, авто, чебоксары, chevrolet