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В Чебоксарах три женщины пострадали в ДТП с троллейбусом
В Чебоксарах три женщины пострадали в ДТП с троллейбусом - РИА Новости, 19.07.2024
В Чебоксарах три женщины пострадали в ДТП с троллейбусом
Три женщины пострадали при столкновении троллейбуса с легковым автомобилем в Чебоксарах, сообщает городское управление МВД. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:21
2024-07-19T13:21
2024-07-19T15:32
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Три женщины пострадали при столкновении троллейбуса с легковым автомобилем в Чебоксарах, сообщает городское управление МВД. ДТП произошло в пятницу около 7 часов утра на кольце Тракторостроителей. "По предварительным данным, 73-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet Klan, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу общественному транспорту, имеющему преимущество в движении. На момент ДТП в салоне троллейбусе находилось порядка 25 человек, четверо из которых обратилось за медицинской помощью. Люди получили травмы в результате резкого торможения", - говорится в сообщении. На данный момент известно, что 65-летней пассажирке потребовалась госпитализации, еще двум женщинам назначено амбулаторное лечение. "Предполагаемый виновник аварии пояснил, что отвлекся и не заметил транспортное средство, которому должен был уступить дорогу", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20231206/trolleybus-1914172383.html
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происшествия, авто, чебоксары, chevrolet
Происшествия, Авто, Чебоксары, Chevrolet
В Чебоксарах три женщины пострадали в ДТП с троллейбусом
В Чебоксарах три женщины пострадали при столкновении троллейбуса с автомобилем
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Три женщины пострадали при столкновении троллейбуса с легковым автомобилем в Чебоксарах, сообщает городское управление МВД.
ДТП произошло в пятницу около 7 часов утра на кольце Тракторостроителей.
«
"По предварительным данным, 73-летний водитель легкового автомобиля Chevrolet Klan, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу общественному транспорту, имеющему преимущество в движении. На момент ДТП в салоне троллейбусе находилось порядка 25 человек, четверо из которых обратилось за медицинской помощью. Люди получили травмы в результате резкого торможения", - говорится в сообщении.
На данный момент известно, что 65-летней пассажирке потребовалась госпитализации, еще двум женщинам назначено амбулаторное лечение.
"Предполагаемый виновник аварии пояснил, что отвлекся и не заметил транспортное средство, которому должен был уступить дорогу", - отмечается в сообщении.