https://ria.ru/20240719/zerno-1960657597.html

В Крыму намолотили полтора миллиона тонн зерна

В Крыму намолотили полтора миллиона тонн зерна - РИА Новости, 19.07.2024

В Крыму намолотили полтора миллиона тонн зерна

Крымские аграрии в ходе уборочной компании этого года намолотили полтора миллиона тонн зерна, этого достаточно для продовольственной безопасности региона,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T11:19

2024-07-19T11:19

2024-07-19T11:19

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Крымские аграрии в ходе уборочной компании этого года намолотили полтора миллиона тонн зерна, этого достаточно для продовольственной безопасности региона, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Крымские аграрии намолотили полтора миллиона тонн зерна. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего региона. Несмотря на сложные погодные условия в этом году, хлеборобы получили хорошие результаты", - написал Аксенов.Глава Крыма поблагодарил работников агропромышленного комплекса за самоотверженный труд. "Сельскохозяйственная отрасль Крыма развивается ускоренными темпами. Во многом это результат государственной поддержки АПК. Напомню, что за 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей", - подчеркнул глава республики.

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https://ria.ru/20240614/ukraina-1952758687.html

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2024

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экономика