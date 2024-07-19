https://ria.ru/20240719/zerno-1960657597.html
В Крыму намолотили полтора миллиона тонн зерна
В Крыму намолотили полтора миллиона тонн зерна - РИА Новости, 19.07.2024
В Крыму намолотили полтора миллиона тонн зерна
Крымские аграрии в ходе уборочной компании этого года намолотили полтора миллиона тонн зерна, этого достаточно для продовольственной безопасности региона,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:19
2024-07-19T11:19
2024-07-19T11:19
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958904898_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_6bd44df023431d6b92f1d5760cef5879.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Крымские аграрии в ходе уборочной компании этого года намолотили полтора миллиона тонн зерна, этого достаточно для продовольственной безопасности региона, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Крымские аграрии намолотили полтора миллиона тонн зерна. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего региона. Несмотря на сложные погодные условия в этом году, хлеборобы получили хорошие результаты", - написал Аксенов.Глава Крыма поблагодарил работников агропромышленного комплекса за самоотверженный труд. "Сельскохозяйственная отрасль Крыма развивается ускоренными темпами. Во многом это результат государственной поддержки АПК. Напомню, что за 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20240715/urozhaj-1959843624.html
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952758687.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958904898_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_168079c6251577a8898319f3e53ae324.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
В Крыму намолотили полтора миллиона тонн зерна
Аксенов: аграрии Крыма намолотили полтора миллиона тонн зерна