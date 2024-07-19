Рейтинг@Mail.ru
В Крыму намолотили полтора миллиона тонн зерна - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/zerno-1960657597.html
В Крыму намолотили полтора миллиона тонн зерна
В Крыму намолотили полтора миллиона тонн зерна - РИА Новости, 19.07.2024
В Крыму намолотили полтора миллиона тонн зерна
Крымские аграрии в ходе уборочной компании этого года намолотили полтора миллиона тонн зерна, этого достаточно для продовольственной безопасности региона,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T11:19
2024-07-19T11:19
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958904898_0:114:3238:1935_1920x0_80_0_0_6bd44df023431d6b92f1d5760cef5879.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Крымские аграрии в ходе уборочной компании этого года намолотили полтора миллиона тонн зерна, этого достаточно для продовольственной безопасности региона, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Крымские аграрии намолотили полтора миллиона тонн зерна. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего региона. Несмотря на сложные погодные условия в этом году, хлеборобы получили хорошие результаты", - написал Аксенов.Глава Крыма поблагодарил работников агропромышленного комплекса за самоотверженный труд. "Сельскохозяйственная отрасль Крыма развивается ускоренными темпами. Во многом это результат государственной поддержки АПК. Напомню, что за 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20240715/urozhaj-1959843624.html
https://ria.ru/20240614/ukraina-1952758687.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958904898_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_168079c6251577a8898319f3e53ae324.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика
Экономика
В Крыму намолотили полтора миллиона тонн зерна

Аксенов: аграрии Крыма намолотили полтора миллиона тонн зерна

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкСбор урожая
Сбор урожая - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Сбор урожая. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Крымские аграрии в ходе уборочной компании этого года намолотили полтора миллиона тонн зерна, этого достаточно для продовольственной безопасности региона, сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
«
"Крымские аграрии намолотили полтора миллиона тонн зерна. Этого объема достаточно, чтобы обеспечить продовольственную безопасность нашего региона. Несмотря на сложные погодные условия в этом году, хлеборобы получили хорошие результаты", - написал Аксенов.
Уборка урожая - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
Урожай на Ставрополье в 2024 году может снизиться из-за засухи
15 июля, 18:17
Глава Крыма поблагодарил работников агропромышленного комплекса за самоотверженный труд.
«
"Сельскохозяйственная отрасль Крыма развивается ускоренными темпами. Во многом это результат государственной поддержки АПК. Напомню, что за 10 лет на эти цели направлено около 25 миллиардов рублей", - подчеркнул глава республики.
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Украина вывозит зерно за рубеж рекордными темпами
14 июня, 06:01
 
Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала