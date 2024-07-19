https://ria.ru/20240719/zemletryasenie-1960853806.html

В ста километрах от Стамбула произошло землетрясение

В ста километрах от Стамбула произошло землетрясение - РИА Новости, 19.07.2024

В ста километрах от Стамбула произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Мраморном море на расстоянии около 100 километров от Стамбула, сообщений о разрушениях нет, информирует в ночь на... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T23:26

2024-07-19T23:26

2024-07-19T23:26

в мире

стамбул

мраморное море

турция

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СТАМБУЛ, 19 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Мраморном море на расстоянии около 100 километров от Стамбула, сообщений о разрушениях нет, информирует в ночь на субботу Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчок магнитудой 4,1 произошел около 22.26 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине порядка семи километров у острова Мармара. В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине около 4 километров и оценили магнитуду в 4,2. О разрушениях пока не сообщалось. Корреспондент РИА Новости не ощутил толчков в европейской части Стамбула. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше семи в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

стамбул

мраморное море

турция

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в мире, стамбул, мраморное море, турция