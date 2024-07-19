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В ста километрах от Стамбула произошло землетрясение
В ста километрах от Стамбула произошло землетрясение - РИА Новости, 19.07.2024
В ста километрах от Стамбула произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Мраморном море на расстоянии около 100 километров от Стамбула, сообщений о разрушениях нет, информирует в ночь на... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T23:26
2024-07-19T23:26
2024-07-19T23:26
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СТАМБУЛ, 19 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Мраморном море на расстоянии около 100 километров от Стамбула, сообщений о разрушениях нет, информирует в ночь на субботу Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Толчок магнитудой 4,1 произошел около 22.26 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине порядка семи километров у острова Мармара. В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине около 4 километров и оценили магнитуду в 4,2. О разрушениях пока не сообщалось. Корреспондент РИА Новости не ощутил толчков в европейской части Стамбула. Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше семи в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган. По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, стамбул, мраморное море, турция
В мире, Стамбул, Мраморное море, Турция
В ста километрах от Стамбула произошло землетрясение
AFAD: в 100 километрах от Стамбула произошло землетрясение магнитудой 4,1
СТАМБУЛ, 19 июл — РИА Новости.
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Мраморном море на расстоянии около 100 километров от Стамбула, сообщений о разрушениях нет, информирует в ночь на субботу Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD
).
Толчок магнитудой 4,1 произошел около 22.26 по местному времени (совпадает с мск), очаг залегал на глубине порядка семи километров у острова Мармара.
В свою очередь сейсмологи обсерватории Кандилли сообщили, что очаг залегал на глубине около 4 километров и оценили магнитуду в 4,2.
О разрушениях пока не сообщалось. Корреспондент РИА Новости не ощутил толчков в европейской части Стамбула.
Одна из веток Северо-Анатолийского разлома проходит в Мраморном море ровно у берегов Стамбула. Ученые прогнозируют мощное землетрясение магнитудой выше семи в Стамбуле и регионе Мраморного моря, экономические последствия ощутит вся Турция
, заявил ранее РИА Новости профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган.
По расчетам мэрии Стамбула, в случае землетрясения магнитудой 7,5 в городе обрушатся не менее 90 тысяч зданий, около 4,5 миллиона граждан может понадобиться временное жилье. Страховые компании считают, что ущерб от землетрясения может превысить 325 миллиардов долларов.