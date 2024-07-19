https://ria.ru/20240719/zemletryasenie-1960612986.html

В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,3

В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,3 - РИА Новости, 19.07.2024

В Чили произошло землетрясение магнитудой 7,3

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:11

2024-07-19T05:11

2024-07-19T05:14

в мире

чили

антофагаста (город)

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на севере Чили, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Сначала сообщалось, что магнитуда землетрясения составила 6,8, но затем сейсмологи повысили его оценку.По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 43 километрах юго-восточнее поселка Сан-Педро-де-Атакама в области Антофагаста, их очаг залегал на глубине 128 километров.О жертвах или разрушениях не сообщается.

https://ria.ru/20240711/zemletryasenie-1959061775.html

https://ria.ru/20240718/zemletryasenie-1960481078.html

чили

антофагаста (город)

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в мире, чили, антофагаста (город), европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)