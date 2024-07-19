Зеленский прокомментировал покушение на Фарион
Зеленский заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации с Фарион
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский прокомментировал нападение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион.
"Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион", — отметил он.
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По словам главы киевского режима, все необходимые силы задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. Он добавил, что врачи борются за жизнь политика.
Покушение произошло во Львове. По данным телеведущей канала "Эспрессо" Марты Олиярник, инцидент произошел на улице Масарика, неизвестный выстрелил Фарион в висок из оружия без глушителя.
Экс-депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка и призывала применять насилие против русскоговорящих. Так, она заявляла о готовности бить таких людей обувью по лицу и предлагала "давать им ногой в челюсть".
Позднее политика уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд отказал бывшему парламентарию в восстановлении в должности. Фарион подала апелляцию, которую выиграла в мае, после чего ее восстановили в прежней университетской должности.
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