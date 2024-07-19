https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960848521.html

Зеленский прокомментировал покушение на Фарион

Зеленский прокомментировал покушение на Фарион - РИА Новости, 19.07.2024

Зеленский прокомментировал покушение на Фарион

Владимир Зеленский прокомментировал нападение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T22:26

2024-07-19T22:26

2024-07-19T22:31

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский прокомментировал нападение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион."Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион", — отметил он.По словам главы киевского режима, все необходимые силы задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. Он добавил, что врачи борются за жизнь политика.Покушение произошло во Львове. По данным телеведущей канала "Эспрессо" Марты Олиярник, инцидент произошел на улице Масарика, неизвестный выстрелил Фарион в висок из оружия без глушителя.Экс-депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка и призывала применять насилие против русскоговорящих. Так, она заявляла о готовности бить таких людей обувью по лицу и предлагала "давать им ногой в челюсть".В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ.Позднее политика уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд отказал бывшему парламентарию в восстановлении в должности. Фарион подала апелляцию, которую выиграла в мае, после чего ее восстановили в прежней университетской должности.

https://ria.ru/20240127/farion-1923791617.html

https://ria.ru/20231115/farion-1909712932.html

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в мире, украина, львов, ирина фарион, владимир зеленский, игорь клименко, служба безопасности украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины