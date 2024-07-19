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Зеленский прокомментировал покушение на Фарион - РИА Новости, 19.07.2024
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22:26 19.07.2024 (обновлено: 22:31 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960848521.html
Зеленский прокомментировал покушение на Фарион
Зеленский прокомментировал покушение на Фарион - РИА Новости, 19.07.2024
Зеленский прокомментировал покушение на Фарион
Владимир Зеленский прокомментировал нападение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:26
2024-07-19T22:31
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львов
ирина фарион
владимир зеленский
игорь клименко
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский прокомментировал нападение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион."Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион", — отметил он.По словам главы киевского режима, все необходимые силы задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. Он добавил, что врачи борются за жизнь политика.Покушение произошло во Львове. По данным телеведущей канала "Эспрессо" Марты Олиярник, инцидент произошел на улице Масарика, неизвестный выстрелил Фарион в висок из оружия без глушителя.Экс-депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка и призывала применять насилие против русскоговорящих. Так, она заявляла о готовности бить таких людей обувью по лицу и предлагала "давать им ногой в челюсть".В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ.Позднее политика уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд отказал бывшему парламентарию в восстановлении в должности. Фарион подала апелляцию, которую выиграла в мае, после чего ее восстановили в прежней университетской должности.
https://ria.ru/20240127/farion-1923791617.html
https://ria.ru/20231115/farion-1909712932.html
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в мире, украина, львов, ирина фарион, владимир зеленский, игорь клименко, служба безопасности украины, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Львов, Ирина Фарион, Владимир Зеленский, Игорь Клименко, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Зеленский прокомментировал покушение на Фарион

Зеленский заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации с Фарион

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Владимир Зеленский прокомментировал нападение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион.
"Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападавшего на Ирину Фарион", — отметил он.
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По словам главы киевского режима, все необходимые силы задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления. Он добавил, что врачи борются за жизнь политика.
Покушение произошло во Львове. По данным телеведущей канала "Эспрессо" Марты Олиярник, инцидент произошел на улице Масарика, неизвестный выстрелил Фарион в висок из оружия без глушителя.
Экс-депутат не раз высказывалась против использования украинцами русского языка и призывала применять насилие против русскоговорящих. Так, она заявляла о готовности бить таких людей обувью по лицу и предлагала "давать им ногой в челюсть".
В ноябре прошлого года СБУ возбудила против Фарион уголовное дело по четырем статьям, одной из причин стали ее высказывания о русскоязычных военных ВСУ.
Позднее политика уволили с должности профессора Национального университета "Львовская политехника". По данным местных СМИ, в феврале Галицкий районный суд отказал бывшему парламентарию в восстановлении в должности. Фарион подала апелляцию, которую выиграла в мае, после чего ее восстановили в прежней университетской должности.
Ирина Фарион - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Киев сообщил об увольнении депутата Фарион из вуза
15 ноября 2023, 23:59
 
В миреУкраинаЛьвовИрина ФарионВладимир ЗеленскийИгорь КлименкоСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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