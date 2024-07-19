https://ria.ru/20240719/zelenskij-1960716673.html
Зеленский принял участие в заседании правительства Великобритании
Зеленский принял участие в заседании правительства Великобритании - РИА Новости, 19.07.2024
Зеленский принял участие в заседании правительства Великобритании
Владимир Зеленский принял участие в заседании кабмина Великобритании, сообщает в пятницу газета Guardian. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:52
2024-07-19T13:52
2024-07-19T13:52
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кир стармер
владимир зеленский
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Владимир Зеленский принял участие в заседании кабмина Великобритании, сообщает в пятницу газета Guardian. Как ранее сообщил офис премьер-министра Кира Стармера, Зеленский стал первым официальным посетителем Даунинг-стрит за время пребывания Стармера на посту премьера. Последним иностранным лидером, лично выступавшим перед кабмином, был президент США Билл Клинтон в 1997 году. "Кир Стармер заявил, что визит Владимира Зеленского на Даунинг-стрит стал "настоящим историческим событием", – сказано в материале издания. В ходе заседания Стармер заявил, что Великобритания удвоит поддержку Украине и ускорит предоставление Киеву "жизненно необходимой помощи". Он также заявил, что намерен посетить Украину, пишет газета.
https://ria.ru/20240719/zelenskiy-1960501898.html
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великобритания, украина, кир стармер, владимир зеленский, в мире
Великобритания, Украина, Кир Стармер, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский принял участие в заседании правительства Великобритании
Guardian: Зеленский принял участие в заседании правительства Великобритании