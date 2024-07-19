https://ria.ru/20240719/zakon-1960709773.html

В Магаданской области скорректируют закон об умерщвлении бродячих собак

В Магаданской области скорректируют закон об умерщвлении бродячих собак - РИА Новости, 19.07.2024

В Магаданской области скорректируют закон об умерщвлении бродячих собак

Губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании правительства в пятницу поручил скорректировать региональный закон, разрешающий умерщвление бродячих... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:30

2024-07-19T13:30

2024-07-19T13:30

общество

магаданская область

россия

сергей носов

магаданская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959331392_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_69490ca17255c512975ac87ab1fe9e86.jpg

МАГАДАН, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании правительства в пятницу поручил скорректировать региональный закон, разрешающий умерщвление бродячих собак, с учетом с учетом разъяснений Конституционного суда РФ. Суд в Магадане поддержал требования прокурора региона и запретил убийство собак на период рассмотрения иска прокуратуры. Прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев обратился в суд с исковым заявлением о признании регионального закона, разрешающего убийство бездомных животных, противоречащим федеральному законодательству. Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, вступил в силу в Магаданской области. Губернатор Магаданской области подписал его после того, как депутаты Магаданской областной думы в окончательной редакции приняли документ, предусматривающий умерщвление бродячих собак. Резко против него высказался прокурор региона. Как пояснили в Думе, в рамках закона сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев. "Нам нужно внести необходимые изменения в региональный закон. А также к нему принять постановления правительства и муниципалитетов, это должна быть комплексная система работы, где все четко и ясно прописано", - сказал Сергей Носов. Он добавил, что корректировку новой редакции закона надо провести совместно с сотрудниками прокуратуры Магаданской области. Это позволит подготовить хорошую нормативную базу. Затем новый документ должен пройти согласование в Магаданской областной Думе.

https://ria.ru/20240708/gosduma-1958349342.html

https://ria.ru/20240718/ks-1960416215.html

магаданская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, магаданская область, россия, сергей носов, магаданская областная дума