В Магаданской области скорректируют закон об умерщвлении бродячих собак
Губернатор Носов поручил скорректировать закон об умерщвлении бродячих собак
Бездомная собака. Архивное фото
МАГАДАН, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании правительства в пятницу поручил скорректировать региональный закон, разрешающий умерщвление бродячих собак, с учетом с учетом разъяснений Конституционного суда РФ.
Суд в Магадане поддержал требования прокурора региона и запретил убийство собак на период рассмотрения иска прокуратуры. Прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев обратился в суд с исковым заявлением о признании регионального закона, разрешающего убийство бездомных животных, противоречащим федеральному законодательству. Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, вступил в силу в Магаданской области. Губернатор Магаданской области подписал его после того, как депутаты Магаданской областной думы в окончательной редакции приняли документ, предусматривающий умерщвление бродячих собак. Резко против него высказался прокурор региона. Как пояснили в Думе, в рамках закона сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев.
"Нам нужно внести необходимые изменения в региональный закон. А также к нему принять постановления правительства и муниципалитетов, это должна быть комплексная система работы, где все четко и ясно прописано", - сказал Сергей Носов.
Он добавил, что корректировку новой редакции закона надо провести совместно с сотрудниками прокуратуры Магаданской области. Это позволит подготовить хорошую нормативную базу. Затем новый документ должен пройти согласование в Магаданской областной Думе.