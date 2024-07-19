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В Магаданской области скорректируют закон об умерщвлении бродячих собак - РИА Новости, 19.07.2024
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13:30 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/zakon-1960709773.html
В Магаданской области скорректируют закон об умерщвлении бродячих собак
В Магаданской области скорректируют закон об умерщвлении бродячих собак - РИА Новости, 19.07.2024
В Магаданской области скорректируют закон об умерщвлении бродячих собак
Губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании правительства в пятницу поручил скорректировать региональный закон, разрешающий умерщвление бродячих... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T13:30
2024-07-19T13:30
общество
магаданская область
россия
сергей носов
магаданская областная дума
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МАГАДАН, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании правительства в пятницу поручил скорректировать региональный закон, разрешающий умерщвление бродячих собак, с учетом с учетом разъяснений Конституционного суда РФ. Суд в Магадане поддержал требования прокурора региона и запретил убийство собак на период рассмотрения иска прокуратуры. Прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев обратился в суд с исковым заявлением о признании регионального закона, разрешающего убийство бездомных животных, противоречащим федеральному законодательству. Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, вступил в силу в Магаданской области. Губернатор Магаданской области подписал его после того, как депутаты Магаданской областной думы в окончательной редакции приняли документ, предусматривающий умерщвление бродячих собак. Резко против него высказался прокурор региона. Как пояснили в Думе, в рамках закона сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев. "Нам нужно внести необходимые изменения в региональный закон. А также к нему принять постановления правительства и муниципалитетов, это должна быть комплексная система работы, где все четко и ясно прописано", - сказал Сергей Носов. Он добавил, что корректировку новой редакции закона надо провести совместно с сотрудниками прокуратуры Магаданской области. Это позволит подготовить хорошую нормативную базу. Затем новый документ должен пройти согласование в Магаданской областной Думе.
https://ria.ru/20240708/gosduma-1958349342.html
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общество, магаданская область, россия, сергей носов, магаданская областная дума
Общество, Магаданская область, Россия, Сергей Носов, Магаданская областная Дума
В Магаданской области скорректируют закон об умерщвлении бродячих собак

Губернатор Носов поручил скорректировать закон об умерщвлении бродячих собак

© РИА Новости / Виталий БелоусовБездомная собака
Бездомная собака - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Бездомная собака. Архивное фото
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МАГАДАН, 19 июл - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов на заседании правительства в пятницу поручил скорректировать региональный закон, разрешающий умерщвление бродячих собак, с учетом с учетом разъяснений Конституционного суда РФ.
Суд в Магадане поддержал требования прокурора региона и запретил убийство собак на период рассмотрения иска прокуратуры. Прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев обратился в суд с исковым заявлением о признании регионального закона, разрешающего убийство бездомных животных, противоречащим федеральному законодательству. Региональный закон, разрешающий умерщвление бездомных животных, вступил в силу в Магаданской области. Губернатор Магаданской области подписал его после того, как депутаты Магаданской областной думы в окончательной редакции приняли документ, предусматривающий умерщвление бродячих собак. Резко против него высказался прокурор региона. Как пояснили в Думе, в рамках закона сначала бездомных собак будут помещать в пункт временного содержания на срок до 15 суток. Там за животными будут наблюдать, спокойных передадут в приют, где им постараются найти хозяев.
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"Нам нужно внести необходимые изменения в региональный закон. А также к нему принять постановления правительства и муниципалитетов, это должна быть комплексная система работы, где все четко и ясно прописано", - сказал Сергей Носов.
Он добавил, что корректировку новой редакции закона надо провести совместно с сотрудниками прокуратуры Магаданской области. Это позволит подготовить хорошую нормативную базу. Затем новый документ должен пройти согласование в Магаданской областной Думе.
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