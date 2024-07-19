Рейтинг@Mail.ru
На Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 19.07.2024 (обновлено: 22:22 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/zaderzhanie-1960848268.html
На Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО
На Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО - РИА Новости, 19.07.2024
На Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО
Убийцу, зарезавшего участника СВО на Кубани в городе Армавире, задержали, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:20
2024-07-19T22:22
специальная военная операция на украине
происшествия
армавир
краснодарский край
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Убийцу, зарезавшего участника СВО на Кубани в городе Армавире, задержали, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что фигурант был объявлен в розыск. Уточняется, что в ночь на 14 июля около кафе, расположенного на улице Ленина в городе Армавире, в ходе конфликта местный житель нанес участнику специальной военной операции не менее одного удара ножом в область живота, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался в результате причиненного ему ранения. "В рамках расследования уголовного дела об убийстве в городе Армавире участника специальной военной операции (ст. 105 УК РФ) сегодня следователем СУ СКР по Краснодарскому краю во взаимодействии с оперативниками задержан фигурант, который скрывался за пределами региона", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946916519.html
армавир
краснодарский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, армавир, краснодарский край, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Армавир, Краснодарский край, Россия
На Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО

СК РФ: на Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Убийцу, зарезавшего участника СВО на Кубани в городе Армавире, задержали, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что фигурант был объявлен в розыск. Уточняется, что в ночь на 14 июля около кафе, расположенного на улице Ленина в городе Армавире, в ходе конфликта местный житель нанес участнику специальной военной операции не менее одного удара ножом в область живота, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался в результате причиненного ему ранения.
"В рамках расследования уголовного дела об убийстве в городе Армавире участника специальной военной операции (ст. 105 УК РФ) сегодня следователем СУ СКР по Краснодарскому краю во взаимодействии с оперативниками задержан фигурант, который скрывался за пределами региона", - говорится в сообщении.
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 18.05.2024
На Кубани задержали двух подростков по делу об избиении участника СВО
18 мая, 18:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияАрмавирКраснодарский крайРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала