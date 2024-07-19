https://ria.ru/20240719/zaderzhanie-1960848268.html

На Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО

На Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО - РИА Новости, 19.07.2024

На Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО

Убийцу, зарезавшего участника СВО на Кубани в городе Армавире, задержали, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T22:20

2024-07-19T22:20

2024-07-19T22:22

специальная военная операция на украине

происшествия

армавир

краснодарский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Убийцу, зарезавшего участника СВО на Кубани в городе Армавире, задержали, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что фигурант был объявлен в розыск. Уточняется, что в ночь на 14 июля около кафе, расположенного на улице Ленина в городе Армавире, в ходе конфликта местный житель нанес участнику специальной военной операции не менее одного удара ножом в область живота, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался в результате причиненного ему ранения. "В рамках расследования уголовного дела об убийстве в городе Армавире участника специальной военной операции (ст. 105 УК РФ) сегодня следователем СУ СКР по Краснодарскому краю во взаимодействии с оперативниками задержан фигурант, который скрывался за пределами региона", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240518/zaderzhanie-1946916519.html

армавир

краснодарский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, армавир, краснодарский край, россия