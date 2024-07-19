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На Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО
На Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО - РИА Новости, 19.07.2024
На Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО
Убийцу, зарезавшего участника СВО на Кубани в городе Армавире, задержали, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T22:20
2024-07-19T22:20
2024-07-19T22:22
специальная военная операция на украине
происшествия
армавир
краснодарский край
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Убийцу, зарезавшего участника СВО на Кубани в городе Армавире, задержали, сообщает Следственный комитет в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что фигурант был объявлен в розыск. Уточняется, что в ночь на 14 июля около кафе, расположенного на улице Ленина в городе Армавире, в ходе конфликта местный житель нанес участнику специальной военной операции не менее одного удара ножом в область живота, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший был доставлен в больницу, где, несмотря на усилия врачей, скончался в результате причиненного ему ранения. "В рамках расследования уголовного дела об убийстве в городе Армавире участника специальной военной операции (ст. 105 УК РФ) сегодня следователем СУ СКР по Краснодарскому краю во взаимодействии с оперативниками задержан фигурант, который скрывался за пределами региона", - говорится в сообщении.
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происшествия, армавир, краснодарский край, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Армавир, Краснодарский край, Россия
На Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО
СК РФ: на Кубани задержали мужчину, зарезавшего участника СВО