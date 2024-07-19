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МЧС опровергло данные о силовиках в пропавшем в Якутии вертолете - РИА Новости, 19.07.2024
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09:27 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/yakutiya-1960631079.html
МЧС опровергло данные о силовиках в пропавшем в Якутии вертолете
МЧС опровергло данные о силовиках в пропавшем в Якутии вертолете - РИА Новости, 19.07.2024
МЧС опровергло данные о силовиках в пропавшем в Якутии вертолете
Информация о силовиках в пропавшем в Якутии вертолете Robinson не соответствует действительности, в нем находились гражданские лица, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:27
2024-07-19T09:27
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Информация о силовиках в пропавшем в Якутии вертолете Robinson не соответствует действительности, в нем находились гражданские лица, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России. В пятницу ведомство сообщило, что вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело. "В настоящее время известно, что на борту находились гражданские лица. Распространяемая в сети интернет информация о сотрудниках силовых ведомств не соответствует действительности. Просим доверять официальным источникам информации", - отметили в ГУМЧС. В ведомстве уточнили, что пропал частный вертолет. Для проведения поисков воздушного судна из аэропорта Маган в готовности к убытию находятся спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы. "Расстояние до места сработки аварийного маяка - 440 километров", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240717/samolet-1960182734.html
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
МЧС опровергло данные о силовиках в пропавшем в Якутии вертолете

МЧС опровергло информацию о силовиках в пропавшего в Якутии вертолете Robinson

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС России
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нашивка сотрудника МЧС России. Архивное фото
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ЯКУТСК, 19 июл - РИА Новости. Информация о силовиках в пропавшем в Якутии вертолете Robinson не соответствует действительности, в нем находились гражданские лица, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
В пятницу ведомство сообщило, что вертолет Robinson пропал в 80 километрах от села Чагда в Якутии, на борту находились пилот и три пассажира. СК на транспорте возбудил уголовное дело.
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"В настоящее время известно, что на борту находились гражданские лица. Распространяемая в сети интернет информация о сотрудниках силовых ведомств не соответствует действительности. Просим доверять официальным источникам информации", - отметили в ГУМЧС.
В ведомстве уточнили, что пропал частный вертолет.
Для проведения поисков воздушного судна из аэропорта Маган в готовности к убытию находятся спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы. "Расстояние до места сработки аварийного маяка - 440 километров", - добавили в пресс-службе.
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ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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