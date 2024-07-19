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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 19.07.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
Серия взрывов слышна была в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T09:31
2024-07-19T09:31
2024-07-19T09:32
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Серия взрывов слышна была в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Харькове слышна серия взрывов. Возможно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, харьков, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Украина
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове
"Общественное": в Харькове прогремела серия взрывов
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости.
Серия взрывов слышна была в Харькове на востоке Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"
.
"В Харькове слышна серия взрывов. Возможно, за пределами города", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
На данный момент в Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.