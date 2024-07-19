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В Мелитополе прогремели два взрыва
В Мелитополе прогремели два взрыва - РИА Новости, 19.07.2024
В Мелитополе прогремели два взрыва
В Мелитополе Запорожской области прозвучало два взрыва, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T00:14
2024-07-19T00:14
2024-07-19T00:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прозвучало два взрыва, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Мелитополе громко. Два взрыва, которые были слышны в городе - это работа ПВО по вражеским беспилотникам", - написал Рогов.
https://ria.ru/20240627/melitopol-1955732898.html
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Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Происшествия
В Мелитополе прогремели два взрыва
Рогов: в Мелитополе прогремели два взрыва, сработала система ПВО