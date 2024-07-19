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В Мелитополе прогремели два взрыва

В Мелитополе прогремели два взрыва - РИА Новости, 19.07.2024

В Мелитополе прогремели два взрыва

В Мелитополе Запорожской области прозвучало два взрыва, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T00:14

2024-07-19T00:14

2024-07-19T00:14

специальная военная операция на украине

мелитополь

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владимир рогов

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прозвучало два взрыва, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Мелитополе громко. Два взрыва, которые были слышны в городе - это работа ПВО по вражеским беспилотникам", - написал Рогов.

https://ria.ru/20240627/melitopol-1955732898.html

мелитополь

запорожская область

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мелитополь, запорожская область, россия, владимир рогов, происшествия