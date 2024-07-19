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В Мелитополе прогремели два взрыва - РИА Новости, 19.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:14 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/vzryvy-1960599825.html
В Мелитополе прогремели два взрыва
В Мелитополе прогремели два взрыва - РИА Новости, 19.07.2024
В Мелитополе прогремели два взрыва
В Мелитополе Запорожской области прозвучало два взрыва, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T00:14
2024-07-19T00:14
специальная военная операция на украине
мелитополь
запорожская область
россия
владимир рогов
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прозвучало два взрыва, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале. "В Мелитополе громко. Два взрыва, которые были слышны в городе - это работа ПВО по вражеским беспилотникам", - написал Рогов.
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мелитополь, запорожская область, россия, владимир рогов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Происшествия
В Мелитополе прогремели два взрыва

Рогов: в Мелитополе прогремели два взрыва, сработала система ПВО

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости. В Мелитополе Запорожской области прозвучало два взрыва, сработала система ПВО, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
"В Мелитополе громко. Два взрыва, которые были слышны в городе - это работа ПВО по вражеским беспилотникам", - написал Рогов.
Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
Рогов сообщил о взрыве в Мелитополе
27 июня, 01:34
 
Специальная военная операция на УкраинеМелитопольЗапорожская областьРоссияВладимир РоговПроисшествия
 
 
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