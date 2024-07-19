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В Тель-Авиве в результате взрыва два человека получили ранения, пишут СМИ
В Тель-Авиве в результате взрыва два человека получили ранения, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
В Тель-Авиве в результате взрыва два человека получили ранения, пишут СМИ
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. По меньшей мере два человека получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T04:28
2024-07-19T04:28
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. По меньшей мере два человека получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.Ранее сообщалось, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем.Медицинская служба "Маген Давид Адом" сообщает, что двое пострадавших были доставлены в больницу с осколочными ранениями конечностей. Еще четыре человека пострадали от шока и получили помощь на месте.По данным издания, армия и полиция проверяют версию о том, что причиной взрыва стал беспилотный летательный аппарат. Командование тыла Израиля заявляло, что воздушного вторжения в пространство страны не было зафиксировано и тревога не объявлялась. Газета публикует фотографию обнаруженного на месте "предмета" - предположительно, крыла от беспилотника.Газета Haaretz сообщает о трех пострадавших. По данным издания, взрыв произошел "в метрах" от здания посольства США.
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в мире, тель-авив, израиль
В мире, Тель-Авив, Израиль
В Тель-Авиве в результате взрыва два человека получили ранения, пишут СМИ
Jerusalem Post: в Тель-Авиве в результате взрыва два человека получили ранения