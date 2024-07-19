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Компании-клиенты билайн бизнес совершили 50 млн вызовов с "Этикеткой"
Компании-клиенты билайн бизнес совершили 50 млн вызовов с "Этикеткой" - РИА Новости, 19.07.2024
Компании-клиенты билайн бизнес совершили 50 млн вызовов с "Этикеткой"
Российские компании сделали более 50 миллионов забрендированных вызовов с помощью сервиса идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес, запущенного в РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:00
2024-07-19T10:00
2024-07-19T10:00
вымпелком
технологии
билайн
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские компании сделали более 50 миллионов забрендированных вызовов с помощью сервиса идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес, запущенного в коммерческую эксплуатацию в октябре 2023 года, сообщает ПАО "ВымпелКом".Сервис "Этикетка" работает на основе технологии оператора и позволяет вместе с номером вызывающего абонента передавать на устройство дополнительную проверенную информацию, например, название компании или бренда и цель звонка. При этом возможность и способ отображения данных зависит от технических параметров сети, модели устройства абонента, наличия услуг АОН/антиАОН, а также соглашения билайна с другими операторами."По данным клиентов билайн бизнес, после подключения "Этикетки" компании начинают чаще дозваниваться до абонентов. Кроме того, пользователи отвечают на "именной" звонок быстрее и более лояльно настроены на разговор, поскольку предупреждены о том, кто и зачем звонит, и приняли осознанное решение начать разговор", - говорится в сообщении.Сегодня сервисом "Этикетка" пользуются более 600 компаний, работающих в таких сферах, как доставка, ритейл, финансы, туризм, телеком и других. Среди задач, которые помогают решать брендированные звонки, ― своевременное информирование пользователей об изменениях в заказе, оперативная связь с курьером, решение вопросов, связанных с клиентским сервисов, проведение опросов, подбор кандидатов на вакансии и так далее."Повышение безопасности и прозрачности телефонных коммуникаций ― одна из важных и актуальных потребностей нашего общества. А "Этикетка" ― эффективный инструмент для ее решения. Мы видим, что и бизнес, и абоненты высоко оценили эффективность нашего сервиса. С каждым днем растет количество абонентов, получающих брендированные вызовы от корпоративных клиентов билайна с проверенной информацией о звонящем на экране телефона" — сказал директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслан Ахлебининский.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneLt1fobb5S
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вымпелком, технологии, билайн
ВымпелКом, Технологии, Билайн
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские компании сделали более 50 миллионов забрендированных вызовов с помощью сервиса идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес, запущенного в коммерческую эксплуатацию в октябре 2023 года, сообщает ПАО "ВымпелКом".
Сервис "Этикетка" работает на основе технологии оператора и позволяет вместе с номером вызывающего абонента передавать на устройство дополнительную проверенную информацию, например, название компании или бренда и цель звонка. При этом возможность и способ отображения данных зависит от технических параметров сети, модели устройства абонента, наличия услуг АОН/антиАОН, а также соглашения билайна
с другими операторами.
«
"По данным клиентов билайн бизнес, после подключения "Этикетки" компании начинают чаще дозваниваться до абонентов. Кроме того, пользователи отвечают на "именной" звонок быстрее и более лояльно настроены на разговор, поскольку предупреждены о том, кто и зачем звонит, и приняли осознанное решение начать разговор", - говорится в сообщении.
Сегодня сервисом "Этикетка" пользуются более 600 компаний, работающих в таких сферах, как доставка, ритейл, финансы, туризм, телеком и других. Среди задач, которые помогают решать брендированные звонки, ― своевременное информирование пользователей об изменениях в заказе, оперативная связь с курьером, решение вопросов, связанных с клиентским сервисов, проведение опросов, подбор кандидатов на вакансии и так далее.
"Повышение безопасности и прозрачности телефонных коммуникаций ― одна из важных и актуальных потребностей нашего общества. А "Этикетка" ― эффективный инструмент для ее решения. Мы видим, что и бизнес, и абоненты высоко оценили эффективность нашего сервиса. С каждым днем растет количество абонентов, получающих брендированные вызовы от корпоративных клиентов билайна с проверенной информацией о звонящем на экране телефона" — сказал директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслан Ахлебининский.
Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneLt1fobb5S