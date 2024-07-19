https://ria.ru/20240719/vyzovy-1960521670.html

Компании-клиенты билайн бизнес совершили 50 млн вызовов с "Этикеткой"

Компании-клиенты билайн бизнес совершили 50 млн вызовов с "Этикеткой" - РИА Новости, 19.07.2024

Компании-клиенты билайн бизнес совершили 50 млн вызовов с "Этикеткой"

Российские компании сделали более 50 миллионов забрендированных вызовов с помощью сервиса идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес, запущенного в РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:00

2024-07-19T10:00

2024-07-19T10:00

вымпелком

технологии

билайн

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897306918_0:0:1890:1063_1920x0_80_0_0_ccd5c9f162aaa3d0628071ede00fb421.jpg

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Российские компании сделали более 50 миллионов забрендированных вызовов с помощью сервиса идентификации вызовов "Этикетка" (18+) от билайн бизнес, запущенного в коммерческую эксплуатацию в октябре 2023 года, сообщает ПАО "ВымпелКом".Сервис "Этикетка" работает на основе технологии оператора и позволяет вместе с номером вызывающего абонента передавать на устройство дополнительную проверенную информацию, например, название компании или бренда и цель звонка. При этом возможность и способ отображения данных зависит от технических параметров сети, модели устройства абонента, наличия услуг АОН/антиАОН, а также соглашения билайна с другими операторами."По данным клиентов билайн бизнес, после подключения "Этикетки" компании начинают чаще дозваниваться до абонентов. Кроме того, пользователи отвечают на "именной" звонок быстрее и более лояльно настроены на разговор, поскольку предупреждены о том, кто и зачем звонит, и приняли осознанное решение начать разговор", - говорится в сообщении.Сегодня сервисом "Этикетка" пользуются более 600 компаний, работающих в таких сферах, как доставка, ритейл, финансы, туризм, телеком и других. Среди задач, которые помогают решать брендированные звонки, ― своевременное информирование пользователей об изменениях в заказе, оперативная связь с курьером, решение вопросов, связанных с клиентским сервисов, проведение опросов, подбор кандидатов на вакансии и так далее."Повышение безопасности и прозрачности телефонных коммуникаций ― одна из важных и актуальных потребностей нашего общества. А "Этикетка" ― эффективный инструмент для ее решения. Мы видим, что и бизнес, и абоненты высоко оценили эффективность нашего сервиса. С каждым днем растет количество абонентов, получающих брендированные вызовы от корпоративных клиентов билайна с проверенной информацией о звонящем на экране телефона" — сказал директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслан Ахлебининский.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneLt1fobb5S

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вымпелком, технологии, билайн