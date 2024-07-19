https://ria.ru/20240719/vystavka-1960820585.html
В Кургане откроют выставку трофеев НАТО "Сила V правде — гордость и победа"
В Кургане откроют выставку трофеев НАТО "Сила V правде — гордость и победа" - РИА Новости, 19.07.2024
В Кургане откроют выставку трофеев НАТО "Сила V правде — гордость и победа"
Выставка трофеев техники НАТО будет называться "Сила V правде - гордость и победа", сообщила пресс-служба "Единой России". РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:18
2024-07-19T19:18
2024-07-19T19:18
курган
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единая россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Выставка трофеев техники НАТО будет называться "Сила V правде - гордость и победа", сообщила пресс-служба "Единой России". "Голосование по выбору названия выставки трофеев техники НАТО, которую запустили Центральный военный округ и "Единая Россия", завершено! Участие в нем приняли более 5,5 тысячи человек. Большинство из вас – почти 40% – решили, что выставка будет называться "Сила V правде - гордость и победа", - говорится в Telegram-канале партии. Выставка с таким названием откроется 22 июля в Кургане.
https://ria.ru/20240503/vystavka-1943682078.html
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курган, нато, единая россия
Курган, НАТО, Единая Россия
В Кургане откроют выставку трофеев НАТО "Сила V правде — гордость и победа"
ЕР: в Кургане откроют выставку трофеев НАТО "Сила V правде — гордость и победа"
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Выставка трофеев техники НАТО будет называться "Сила V правде - гордость и победа", сообщила пресс-служба "Единой России".
"Голосование по выбору названия выставки трофеев техники НАТО, которую запустили Центральный военный округ и "Единая Россия", завершено! Участие в нем приняли более 5,5 тысячи человек. Большинство из вас – почти 40% – решили, что выставка будет называться "Сила V правде - гордость и победа", - говорится в Telegram-канале партии.
Выставка с таким названием откроется 22 июля в Кургане.