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Глобальный IT-сбой не повлиял на работу ВТБ - РИА Новости, 19.07.2024
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12:26 19.07.2024
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Глобальный IT-сбой не повлиял на работу ВТБ
Глобальный IT-сбой не повлиял на работу ВТБ - РИА Новости, 19.07.2024
Глобальный IT-сбой не повлиял на работу ВТБ
Приложение CrowdStrike в периметре ВТБ не используется и глобальный IT-сбой не повлиял на работоспособность сервисов группы ВТБ, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:26
2024-07-19T12:26
экономика
технологии
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
россия
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Приложение CrowdStrike в периметре ВТБ не используется и глобальный IT-сбой не повлиял на работоспособность сервисов группы ВТБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка. &quot;Глобальный IТ-сбой был вызван некорректным обновлением приложения CrowdStrike, которое в периметре ВТБ не используется, и не оказал влияния на работоспособность сервисов группы ВТБ&quot;, - сказали в пресс-службе.Там также отметили, что с 2019 года ВТБ ведет непрерывную работу по обеспечению независимости от зарубежных технологий. В настоящее время доля прикладных систем ВТБ свободных от зарубежных решений, по данным пресс-службы, составляет 85%. "Рассчитываем, что к концу 2024 года этот показатель достигнет 95%. В замещение зарубежных IТ-систем и сервисов, начиная с 2021 года, ВТБ инвестирует 90 миллиардов рублей, из них больше 50 миллиардов приходится на 2024 год. Инвестиции в IТ-импортозамещение в этом году должны стать рекордными для ВТБ", - добавили в пресс-службе. Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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экономика, технологии, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, россия
Экономика, Технологии, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Россия
Глобальный IT-сбой не повлиял на работу ВТБ

ВТБ: глобальный IT-сбой не повлиял на работоспособность сервисов группы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Приложение CrowdStrike в периметре ВТБ не используется и глобальный IT-сбой не повлиял на работоспособность сервисов группы ВТБ, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
«

"Глобальный IТ-сбой был вызван некорректным обновлением приложения CrowdStrike, которое в периметре ВТБ не используется, и не оказал влияния на работоспособность сервисов группы ВТБ", - сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что с 2019 года ВТБ ведет непрерывную работу по обеспечению независимости от зарубежных технологий. В настоящее время доля прикладных систем ВТБ свободных от зарубежных решений, по данным пресс-службы, составляет 85%.
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"Рассчитываем, что к концу 2024 года этот показатель достигнет 95%. В замещение зарубежных IТ-систем и сервисов, начиная с 2021 года, ВТБ инвестирует 90 миллиардов рублей, из них больше 50 миллиардов приходится на 2024 год. Инвестиции в IТ-импортозамещение в этом году должны стать рекордными для ВТБ", - добавили в пресс-службе.
Утром в пятницу по всему миру начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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ЭкономикаТехнологииГлобальный сбой в работе банков и авиакомпанийРоссия
 
 
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