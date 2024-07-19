https://ria.ru/20240719/vsu-1960810852.html

Три человека попали в реанимацию после украинского обстрела Кременной

Три человека попали в реанимацию после украинского обстрела Кременной - РИА Новости, 19.07.2024

Три человека попали в реанимацию после украинского обстрела Кременной

Семь человек пострадали при обстреле Кременной со стороны ВСУ, трое находятся в реанимации, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T18:11

2024-07-19T18:11

2024-07-19T20:19

специальная военная операция на украине

кременная

луганская народная республика

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 19 июл — РИА Новости. Семь человек пострадали при обстреле Кременной со стороны ВСУ, трое находятся в реанимации, сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в Telegram-канале правительства региона. "Все пострадавшие получили ранения в районе городского рынка. Это четверо мужчин и три женщины. Трое раненых после оперативного вмешательства находятся в реанимации. Еще четверо госпитализированы в хирургическое отделение больницы. Их состояние стабильное", — говорится в публикации.Один из пострадавших потерял правую голень, его переведут в Луганскую республиканскую клиническую больницу.ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по центру Кременной днем 19 июля. Пострадали шесть человек. При повторном ударе ранения получил начальник городского отдела полиции.Украинские войска атаковали здания государственных учреждений, магазины и многоквартирные дома, загорелись торговые павильоны на рынке.

https://ria.ru/20240718/dzerzhinsk-1960248350.html

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кременная, луганская народная республика, вооруженные силы украины