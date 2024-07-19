https://ria.ru/20240719/voronezh-1960640164.html

Сильный ветер повалил более 15 деревьев в Воронеже

Сильный ветер повалил более 15 деревьев в Воронеже - РИА Новости, 19.07.2024

Сильный ветер повалил более 15 деревьев в Воронеже

Шестнадцать деревьев были повалены в Воронеже из-за сильного ветра вечером в четверг, результате чего повреждены шесть автомобилей, из-за непогоды 28 населенных РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:19

2024-07-19T10:19

2024-07-19T10:19

происшествия

воронеж

воронежская область

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ВОРОНЕЖ, 19 июл - РИА Новости. Шестнадцать деревьев были повалены в Воронеже из-за сильного ветра вечером в четверг, результате чего повреждены шесть автомобилей, из-за непогоды 28 населенных пунктов области остались без света, сообщило правительство региона в Telegram-канале. "В период с 18 до 19 часов 18 июля в результате прохождения циклона, сопровождающегося усилением ветра до 19 м/с, в Воронеже произошло 16 случаев падения крупных веток и деревьев (на проезжую часть дороги – 10; на автомобили – 6)", - говорится в сообщении. По данным областных властей, погибших и пострадавших нет в результате непогоды нет. По состоянию на 7 часов 19 июля отработано 10 заявок по упавшим деревьям. "В Воронежской области произошло частичное отключение электроэнергии в 28 населенных пунктах 4 муниципальных образований. По состоянию на 7 часов 19 июля аварийно-восстановительные работы завершены", - информируют областные власти.

https://ria.ru/20240709/dtp-1958625867.html

воронеж

воронежская область

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происшествия, воронеж, воронежская область