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Во Внуково рейсы иностранных и российских авиакомпаний выполняются штатно - РИА Новости, 19.07.2024
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14:21 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/vnukovo-1960725496.html
Во Внуково рейсы иностранных и российских авиакомпаний выполняются штатно
Во Внуково рейсы иностранных и российских авиакомпаний выполняются штатно - РИА Новости, 19.07.2024
Во Внуково рейсы иностранных и российских авиакомпаний выполняются штатно
Рейсы российских и иностранных авиакомпаний, которые вылетают из "Внуково" и прилетают в аэропорт, выполняются по расписанию, говорится в сообщении авиагавани. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T14:21
2024-07-19T14:21
технологии
microsoft corporation
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
россия
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рейсы российских и иностранных авиакомпаний, которые вылетают из "Внуково" и прилетают в аэропорт, выполняются по расписанию, говорится в сообщении авиагавани. Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor. "Глобальные сбои ПО не отразились на функционировании аэровокзального комплекса. Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Рейсы на прилет и вылет российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию", - говорится в пресс-релизе. В сообщении уточняется, что регистрацию и обслуживание пассажиров аэропорт выполняет согласно установленным регламентам. "Сложностей в работе систем, использующих программное обеспечение Microsoft, не зафиксировано. В аэропорту "Внуково" не используются какие-либо облачные платформы, в том числе Microsoft Azure. Кроме того, аэропортом проведен ряд мероприятий, обеспечивающих стабильную работу всех необходимых сервисов, несмотря на введенные в отношении российских компаний санкции", - заключили в воздушной гавани.
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технологии, microsoft corporation, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, россия, внуково (аэропорт)
Технологии, Microsoft Corporation, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Россия, Внуково (аэропорт)
Во Внуково рейсы иностранных и российских авиакомпаний выполняются штатно

Внуково: рейсы российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАэропорт Внуково
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Аэропорт Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Рейсы российских и иностранных авиакомпаний, которые вылетают из "Внуково" и прилетают в аэропорт, выполняются по расписанию, говорится в сообщении авиагавани.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
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"Глобальные сбои ПО не отразились на функционировании аэровокзального комплекса. Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Рейсы на прилет и вылет российских и иностранных авиакомпаний выполняются по расписанию", - говорится в пресс-релизе.
В сообщении уточняется, что регистрацию и обслуживание пассажиров аэропорт выполняет согласно установленным регламентам.
"Сложностей в работе систем, использующих программное обеспечение Microsoft, не зафиксировано. В аэропорту "Внуково" не используются какие-либо облачные платформы, в том числе Microsoft Azure. Кроме того, аэропортом проведен ряд мероприятий, обеспечивающих стабильную работу всех необходимых сервисов, несмотря на введенные в отношении российских компаний санкции", - заключили в воздушной гавани.
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ТехнологииMicrosoft CorporationГлобальный сбой в работе банков и авиакомпанийРоссияВнуково (аэропорт)
 
 
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