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Сбой не затронул системы воздушного движения в Германии
Сбой не затронул системы воздушного движения в Германии - РИА Новости, 19.07.2024
Сбой не затронул системы воздушного движения в Германии
Технический сбой систем Microsoft не затронул системы воздушного движения в ФРГ, самолеты могут спокойно осуществлять посадку, заявили в управлении воздушным... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:01
2024-07-19T12:01
2024-07-19T12:22
германия
в мире
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
microsoft corporation
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Технический сбой систем Microsoft не затронул системы воздушного движения в ФРГ, самолеты могут спокойно осуществлять посадку, заявили в управлении воздушным движением Германии в комментарии изданию Bild."Системы управления воздушным движением не затронуты, самолеты продолжают полет в обычном режиме... Поэтому самолеты могут нормально приземляться", - сообщил представитель управления.Подчеркивается, что при этом трудности могут возникнуть при движении бортов до их парковочных мест. В случае, если пропускная способность аэропортов будет исчерпана, самолеты перенаправят в другие аэропорты, подчеркнул представитель.Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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германия, в мире, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, microsoft corporation
Германия, В мире, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Microsoft Corporation
Сбой не затронул системы воздушного движения в Германии
Власти: самолеты могут спокойно сесть в Германии