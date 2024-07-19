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Сбой не затронул системы воздушного движения в Германии - РИА Новости, 19.07.2024
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12:01 19.07.2024 (обновлено: 12:22 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/vlasti-1960674670.html
Сбой не затронул системы воздушного движения в Германии
Сбой не затронул системы воздушного движения в Германии - РИА Новости, 19.07.2024
Сбой не затронул системы воздушного движения в Германии
Технический сбой систем Microsoft не затронул системы воздушного движения в ФРГ, самолеты могут спокойно осуществлять посадку, заявили в управлении воздушным... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:01
2024-07-19T12:22
германия
в мире
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
microsoft corporation
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Технический сбой систем Microsoft не затронул системы воздушного движения в ФРГ, самолеты могут спокойно осуществлять посадку, заявили в управлении воздушным движением Германии в комментарии изданию Bild."Системы управления воздушным движением не затронуты, самолеты продолжают полет в обычном режиме... Поэтому самолеты могут нормально приземляться", - сообщил представитель управления.Подчеркивается, что при этом трудности могут возникнуть при движении бортов до их парковочных мест. В случае, если пропускная способность аэропортов будет исчерпана, самолеты перенаправят в другие аэропорты, подчеркнул представитель.Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
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германия, в мире, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, microsoft corporation
Германия, В мире, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Microsoft Corporation
Сбой не затронул системы воздушного движения в Германии

Власти: самолеты могут спокойно сесть в Германии

CC BY-SA 2.0 / Gregor Fischer / Airport Schoenefeld_2Аэропорт Берлин-Шёнефельд
Аэропорт Берлин-Шёнефельд - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
CC BY-SA 2.0 / Gregor Fischer / Airport Schoenefeld_2
Аэропорт Берлин-Шёнефельд. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Технический сбой систем Microsoft не затронул системы воздушного движения в ФРГ, самолеты могут спокойно осуществлять посадку, заявили в управлении воздушным движением Германии в комментарии изданию Bild.
«
"Системы управления воздушным движением не затронуты, самолеты продолжают полет в обычном режиме... Поэтому самолеты могут нормально приземляться", - сообщил представитель управления.
Подчеркивается, что при этом трудности могут возникнуть при движении бортов до их парковочных мест. В случае, если пропускная способность аэропортов будет исчерпана, самолеты перенаправят в другие аэропорты, подчеркнул представитель.
Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
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ГерманияВ миреГлобальный сбой в работе банков и авиакомпанийMicrosoft Corporation
 
 
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