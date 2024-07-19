https://ria.ru/20240719/vlasti-1960674670.html

Сбой не затронул системы воздушного движения в Германии

Сбой не затронул системы воздушного движения в Германии - РИА Новости, 19.07.2024

Сбой не затронул системы воздушного движения в Германии

Технический сбой систем Microsoft не затронул системы воздушного движения в ФРГ, самолеты могут спокойно осуществлять посадку, заявили в управлении воздушным... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:01

2024-07-19T12:01

2024-07-19T12:22

германия

в мире

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

microsoft corporation

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Технический сбой систем Microsoft не затронул системы воздушного движения в ФРГ, самолеты могут спокойно осуществлять посадку, заявили в управлении воздушным движением Германии в комментарии изданию Bild."Системы управления воздушным движением не затронуты, самолеты продолжают полет в обычном режиме... Поэтому самолеты могут нормально приземляться", - сообщил представитель управления.Подчеркивается, что при этом трудности могут возникнуть при движении бортов до их парковочных мест. В случае, если пропускная способность аэропортов будет исчерпана, самолеты перенаправят в другие аэропорты, подчеркнул представитель.Утром в пятницу начался глобальный технический сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. По данным издания Verge, причина масштабных сбоев кроется в ошибочном обновлении от поставщика кибербезопасности CrowdStrike, которое отключает компьютеры и серверы от сети, заставляя их переходить в цикл восстановления, из-за чего техника не может запустить систему должным образом.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html

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германия, в мире, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, microsoft corporation