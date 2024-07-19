https://ria.ru/20240719/veschanie-1960676193.html
Телеканал Sky News частично восстановил вещание после сбоя
Телеканал Sky News частично восстановил вещание после сбоя - РИА Новости, 19.07.2024
Телеканал Sky News частично восстановил вещание после сбоя
Британский телеканал Sky News частично восстановил вещание после сбоя, сообщил исполнительный председатель Sky News Group Дэвид Родс в соцсети X. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:04
2024-07-19T12:04
2024-07-19T12:21
microsoft corporation
в мире
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Британский телеканал Sky News частично восстановил вещание после сбоя, сообщил исполнительный председатель Sky News Group Дэвид Родс в соцсети X.В пятницу утром Родс сообщил, что телеканал не смог выйти в прямой эфир из-за технического сбоя. "Мы частично вернулись в прямой эфир на телевидении", - написал он.Ранее в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.
https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html
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microsoft corporation, в мире, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Microsoft Corporation, В мире, Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
Телеканал Sky News частично восстановил вещание после сбоя
Британский телеканал Sky News частично восстановил вещание после сбоя