https://ria.ru/20240719/veschanie-1960676193.html

Телеканал Sky News частично восстановил вещание после сбоя

Телеканал Sky News частично восстановил вещание после сбоя - РИА Новости, 19.07.2024

Телеканал Sky News частично восстановил вещание после сбоя

Британский телеканал Sky News частично восстановил вещание после сбоя, сообщил исполнительный председатель Sky News Group Дэвид Родс в соцсети X. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:04

2024-07-19T12:04

2024-07-19T12:21

microsoft corporation

в мире

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Британский телеканал Sky News частично восстановил вещание после сбоя, сообщил исполнительный председатель Sky News Group Дэвид Родс в соцсети X.В пятницу утром Родс сообщил, что телеканал не смог выйти в прямой эфир из-за технического сбоя. "Мы частично вернулись в прямой эфир на телевидении", - написал он.Ранее в Австралии произошел глобальный технический сбой, связанный с работой ноутбуков Microsoft, из-за которого массово пострадали операторы связи, банки и авиакомпании. Техническая проблема, как сообщается, связана с американской фирмой по кибербезопасности CrowdStrike. В Австралии она привела к сбоям в работе ноутбуков Microsoft - многие ноутбуки произвольно перезагружались и отображали сообщение об ошибке на синем экране.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960667680.html

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2024

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microsoft corporation, в мире, глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний