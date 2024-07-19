https://ria.ru/20240719/velikobritaniya-1960610239.html

В английском Лидсе произошли массовые беспорядки

В английском Лидсе произошли массовые беспорядки - РИА Новости, 19.07.2024

В английском Лидсе произошли массовые беспорядки

Массовые беспорядки происходят в английском городе Лидс, нарушители подожгли двухэтажный автобус и перевернули полицейскую машину, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T04:18

2024-07-19T04:18

2024-07-19T04:18

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Массовые беспорядки происходят в английском городе Лидс, нарушители подожгли двухэтажный автобус и перевернули полицейскую машину, сообщает газета Telegraph. Предполагается, что массовые беспорядки начались после того, как социальные службы забрали четырех детей из семьи, проживающей в неблагополучном районе Хэрхиллс. Сотни местных жителей вступили в столкновения с правоохранителями и забросали полицейские фургоны камнями и кирпичами. Полиция графства Уэст-Йоркшир сообщила, что на место происшествия направлено большое количество правоохранителей. В заявлении отмечается, что в результате беспорядков никто не пострадал. Министр внутренних дел Иветт Купер заявила, что потрясена шокирующими сценами и нападениями на полицейские машины и общественный транспорт в Лидсе. "Беспорядкам такого рода нет места в нашем обществе", - написала она в соцсети Х.

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в мире, лидс, великобритания