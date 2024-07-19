https://ria.ru/20240719/ukraine-1960823593.html
СБУ задержала мэра города в Одесской области
СБУ задержала мэра города в Одесской области - РИА Новости, 19.07.2024
СБУ задержала мэра города в Одесской области
СБУ задержала мэра города Белгород-Днестровский в Одесской области Виталия Граждана, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:31
2024-07-19T19:31
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. СБУ задержала мэра города Белгород-Днестровский в Одесской области Виталия Граждана, сообщает украинский телеканал ТСН. "СБУ задержала мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. По информации телеканала, в здании горсовета проходят обыски. Причины задержания не уточняются. Как сообщает украинское информационное агентство Парламент.ua, обыски в здании горсовета проводят сотрудники отдела "К" спецслужбы, занимающегося коррупцией. Как передает агентство со ссылкой на источники в нацполиции Одесской области, Граждан, по данным следствия, потребовал взятку за помощь в бронировании от мобилизации сотрудников одного из предприятий. Позже украинское издание "Страна" опубликовала видео Граждана, на котором тот демонстрирует следы побоев на своем лице и теле. Местные Telegram-каналы пишут со ссылкой на мэра, что его избили во время задержания.
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в мире, одесская область, служба безопасности украины
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СБУ задержала мэра города в Одесской области
СБУ задержала мэра города Белгород-Днестровский в Одесской области Граждана
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости.
СБУ задержала мэра города Белгород-Днестровский в Одесской области Виталия Граждана, сообщает украинский телеканал ТСН
.
"СБУ задержала мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
По информации телеканала, в здании горсовета проходят обыски. Причины задержания не уточняются.
Как сообщает украинское информационное агентство Парламент.ua, обыски в здании горсовета проводят сотрудники отдела "К" спецслужбы, занимающегося коррупцией. Как передает агентство со ссылкой на источники в нацполиции Одесской области, Граждан, по данным следствия, потребовал взятку за помощь в бронировании от мобилизации сотрудников одного из предприятий.
Позже украинское издание "Страна" опубликовала видео Граждана, на котором тот демонстрирует следы побоев на своем лице и теле. Местные Telegram-каналы пишут со ссылкой на мэра, что его избили во время задержания.