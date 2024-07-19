https://ria.ru/20240719/ukraina-1960789528.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.07.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в пятницу в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:05

2024-07-19T17:05

2024-07-19T17:07

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, воздушная тревога в Харьковской области звучит уже более восьми часов. На остальные указанные регионы тревога распространилась в период с 16.41 по 16.51 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

николаевская область

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в мире, николаевская область, украина