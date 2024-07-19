https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html
"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США
"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США - РИА Новости, 19.07.2024
"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США
Применение химического оружия говорит об отчаянии украинских войск, заявил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:12
2024-07-19T16:12
2024-07-19T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
игорь кириллов
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Применение химического оружия говорит об отчаянии украинских войск, заявил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."На самом деле, химическое оружие зависит от температуры, ветра, рельефа местности, это не очень эффективное оружие, так что это признак отчаяния (ВСУ. — Прим. ред.)", — отметил он.По словам экс-агента ЦРУ, его использование одной стороной может привести к эскалации. Джонсон также заметил, что оно хорошо работает только в голливудских фильмах, но не на поле боя."Это просто еще одно военное преступление со стороны Украины", — резюмировал эксперт.В начале июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил об обнаружении под Авдеевкой лаборатории, которая однозначно использовалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960757720.html
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в мире, авдеевка, игорь кириллов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США
Джонсон: ВСУ применяют химическое оружие на фронте из-за отчаяния