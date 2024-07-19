Рейтинг@Mail.ru
"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:12 19.07.2024 (обновлено: 16:52 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html
"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США
"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США - РИА Новости, 19.07.2024
"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США
Применение химического оружия говорит об отчаянии украинских войск, заявил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T16:12
2024-07-19T16:52
специальная военная операция на украине
в мире
авдеевка
игорь кириллов
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_0:360:2901:1992_1920x0_80_0_0_7b610c67a1d6759af970306811de985f.jpg
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Применение химического оружия говорит об отчаянии украинских войск, заявил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."На самом деле, химическое оружие зависит от температуры, ветра, рельефа местности, это не очень эффективное оружие, так что это признак отчаяния (ВСУ. — Прим. ред.)", — отметил он.По словам экс-агента ЦРУ, его использование одной стороной может привести к эскалации. Джонсон также заметил, что оно хорошо работает только в голливудских фильмах, но не на поле боя."Это просто еще одно военное преступление со стороны Украины", — резюмировал эксперт.В начале июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил об обнаружении под Авдеевкой лаборатории, которая однозначно использовалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия.
https://ria.ru/20240719/ukraina-1960757720.html
https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960742327.html
авдеевка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1b/1955838509_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5c05fd4bce862587f448e8bd6dee097d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, авдеевка, игорь кириллов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Игорь Кириллов, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США

Джонсон: ВСУ применяют химическое оружие на фронте из-за отчаяния

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие рядом с предоставленной США гаубицей M777. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Применение химического оружия говорит об отчаянии украинских войск, заявил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"На самом деле, химическое оружие зависит от температуры, ветра, рельефа местности, это не очень эффективное оружие, так что это признак отчаяния (ВСУ. — Прим. ред.)", — отметил он.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
"Они все уничтожены". Стало известно, что произошло в Киеве
Вчера, 15:42
По словам экс-агента ЦРУ, его использование одной стороной может привести к эскалации. Джонсон также заметил, что оно хорошо работает только в голливудских фильмах, но не на поле боя.
"Это просто еще одно военное преступление со стороны Украины", — резюмировал эксперт.
В начале июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил об обнаружении под Авдеевкой лаборатории, которая однозначно использовалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия.
Уничтожение украинских безэкипажных катеров силами Черноморского флота ВМФ России в акватории Черного моря - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
"Конец битвы". На Западе сделали заявление о Черном море
Вчера, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвдеевкаИгорь КирилловВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала