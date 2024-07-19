https://ria.ru/20240719/ukraina-1960771760.html

"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США

"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США - РИА Новости, 19.07.2024

"Акт отчаяния". Действия украинских военных вызвали возмущение в США

Применение химического оружия говорит об отчаянии украинских войск, заявил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T16:12

2024-07-19T16:12

2024-07-19T16:52

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

игорь кириллов

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Применение химического оружия говорит об отчаянии украинских войск, заявил отставной агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works."На самом деле, химическое оружие зависит от температуры, ветра, рельефа местности, это не очень эффективное оружие, так что это признак отчаяния (ВСУ. — Прим. ред.)", — отметил он.По словам экс-агента ЦРУ, его использование одной стороной может привести к эскалации. Джонсон также заметил, что оно хорошо работает только в голливудских фильмах, но не на поле боя."Это просто еще одно военное преступление со стороны Украины", — резюмировал эксперт.В начале июля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил об обнаружении под Авдеевкой лаборатории, которая однозначно использовалась для производства отравляющих веществ общеядовитого действия.

https://ria.ru/20240719/ukraina-1960757720.html

https://ria.ru/20240719/spetsoperatsiya-1960742327.html

авдеевка

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в мире, авдеевка, игорь кириллов, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)