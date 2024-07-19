https://ria.ru/20240719/ukraina-1960727278.html

Посол России прокомментировал планы Франции отправить войска на Украину

Посол России прокомментировал планы Франции отправить войска на Украину - РИА Новости, 19.07.2024

Посол России прокомментировал планы Франции отправить войска на Украину

Есть серьезные сомнения, что Франция отправит свои войска на Украину, но все же к подобным заявлениям стоит относиться серьезно, так как Франция - постоянный... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T14:26

2024-07-19T14:26

2024-07-19T14:26

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Есть серьезные сомнения, что Франция отправит свои войска на Украину, но все же к подобным заявлениям стоит относиться серьезно, так как Франция - постоянный член Совбеза ООН и страна с ядерным оружием, заявил посол России в Париже Алексей Мешков в эфире Первого канала."75-80 процентов французов выступают против направления своих войск на Украину, в том числе понимая, что это будет серьезная эскалация. По крайней мере, у меня достаточно серьезные сомнения, что они пойдут на подобного рода шаг. Другое дело, что мы должны к таким заявлениям относиться очень серьезно, потому что Франция - это не просто какая-то европейская страна, но это страна, которая постоянный член Совбеза ООН и обладает пусть и ограниченным, но ядерным потенциалом. А истерия иногда доходит до совершенно неожиданных размеров", - заявил Мешков.После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://radiosputnik.ru/20240717/germaniya-1960272954.html

https://ria.ru/20240703/evropa-1957028405.html

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украина, франция, оон, нато, в мире