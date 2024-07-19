https://ria.ru/20240719/ukraina-1960714252.html

В США послали тревожный сигнал Киеву

В США послали тревожный сигнал Киеву - РИА Новости, 19.07.2024

В США послали тревожный сигнал Киеву

Последствия победы тандема Трамп-Вэнс будут сильнее всего ощущаться на Украине, пишет NBC News. "Вэнс неоднократно критиковал оказание помощи Киеву действующей... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T13:44

2024-07-19T13:44

2024-07-19T14:37

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Последствия победы тандема Трамп-Вэнс будут сильнее всего ощущаться на Украине, пишет NBC News. "Вэнс неоднократно критиковал оказание помощи Киеву действующей американской администрацией. Его заявления вряд ли успокоят союзников относительно того, что следует ожидать от второго президентского срока Трампа в вопросе конфликта на Украине", — говорится в публикации. В свою очередь, почетный профессор Городского университета Нью-Йорка Раджан Менон считает, что украинцы находятся в ужасном положении. "Если Вашингтон самоустранится, украинцы лишатся не только критически важных систем ПВО для защиты своих городов, но и артиллерии", — добавил он. Вэнс известен тем, что много выступал по поводу конфликта на Украине, критикуя многомиллиардную американскую военную помощь этой стране и призывая к переговорам с Россией. Он говорил, что декларируемая Киевом цель восстановления границ 1991 года нереалистична, а урегулирование требует закрепления украинского нейтралитета и заморозки территориальных споров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20240719/tramp-1960657241.html

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