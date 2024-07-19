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"Критический процесс": ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба
"Критический процесс": ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба - РИА Новости, 19.07.2024
"Критический процесс": ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба
Уменьшение уровня кислорода в воде представляет критическую угрозу для природы и общества на Земле, заявила международная команда ученых в статье для журнала... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:34
2024-07-19T05:34
2024-07-19T05:37
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Уменьшение уровня кислорода в воде представляет критическую угрозу для природы и общества на Земле, заявила международная команда ученых в статье для журнала Nature Ecology & Evolution.По словам ученых, уровень кислорода в воде оказался одной из так называемых планетарных границ — глобальных экологических показателей, определяющих способность Земли поддерживать существование человечества."Наблюдаемая деоксигенация пресноводных и морских экосистем <...> представляет из себя еще один процесс, <...> имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли. <...> Быстрая и постоянная деоксигенация водных сред Земли говорит о приближении к <...> критическому порогу содержания кислорода", — говорится в статье.Как добавил в пресс-релизе американский университет Санта-Круз, с 1980 года озера и водохранилища Земли потеряли пять и 18 процентов кислорода соответственно. Моря, в свою очередь, потеряли два процента кислорода с 1960 года. Огромный объем Мирового океана придает столь малой потере большой масштаб в абсолютных величинах, отмечается в пресс-релизе.
https://ria.ru/20240704/rosvodresursy-1957422618.html
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земля, сша, озера
"Критический процесс": ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба
Ученые рассказали о планетарной угрозе из-за снижения уровня кислорода в воде