https://ria.ru/20240719/ugroza-1960614127.html

"Критический процесс": ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба

"Критический процесс": ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба - РИА Новости, 19.07.2024

"Критический процесс": ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба

Уменьшение уровня кислорода в воде представляет критическую угрозу для природы и общества на Земле, заявила международная команда ученых в статье для журнала... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:34

2024-07-19T05:34

2024-07-19T05:37

наука

земля

сша

озера

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Уменьшение уровня кислорода в воде представляет критическую угрозу для природы и общества на Земле, заявила международная команда ученых в статье для журнала Nature Ecology & Evolution.По словам ученых, уровень кислорода в воде оказался одной из так называемых планетарных границ — глобальных экологических показателей, определяющих способность Земли поддерживать существование человечества."Наблюдаемая деоксигенация пресноводных и морских экосистем <...> представляет из себя еще один процесс, <...> имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли. <...> Быстрая и постоянная деоксигенация водных сред Земли говорит о приближении к <...> критическому порогу содержания кислорода", — говорится в статье.Как добавил в пресс-релизе американский университет Санта-Круз, с 1980 года озера и водохранилища Земли потеряли пять и 18 процентов кислорода соответственно. Моря, в свою очередь, потеряли два процента кислорода с 1960 года. Огромный объем Мирового океана придает столь малой потере большой масштаб в абсолютных величинах, отмечается в пресс-релизе.

https://ria.ru/20240704/rosvodresursy-1957422618.html

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земля, сша, озера