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"Критический процесс": ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба - РИА Новости, 19.07.2024
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Наука
 
05:34 19.07.2024 (обновлено: 05:37 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/ugroza-1960614127.html
"Критический процесс": ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба
"Критический процесс": ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба - РИА Новости, 19.07.2024
"Критический процесс": ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба
Уменьшение уровня кислорода в воде представляет критическую угрозу для природы и общества на Земле, заявила международная команда ученых в статье для журнала... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:34
2024-07-19T05:37
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Уменьшение уровня кислорода в воде представляет критическую угрозу для природы и общества на Земле, заявила международная команда ученых в статье для журнала Nature Ecology &amp; Evolution.По словам ученых, уровень кислорода в воде оказался одной из так называемых планетарных границ — глобальных экологических показателей, определяющих способность Земли поддерживать существование человечества."Наблюдаемая деоксигенация пресноводных и морских экосистем &lt;...&gt; представляет из себя еще один процесс, &lt;...&gt; имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли. &lt;...&gt; Быстрая и постоянная деоксигенация водных сред Земли говорит о приближении к &lt;...&gt; критическому порогу содержания кислорода", — говорится в статье.Как добавил в пресс-релизе американский университет Санта-Круз, с 1980 года озера и водохранилища Земли потеряли пять и 18 процентов кислорода соответственно. Моря, в свою очередь, потеряли два процента кислорода с 1960 года. Огромный объем Мирового океана придает столь малой потере большой масштаб в абсолютных величинах, отмечается в пресс-релизе.
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земля, сша, озера
Наука, Земля, США, озера
"Критический процесс": ученые предупредили об угрозе планетарного масштаба

Ученые рассказали о планетарной угрозе из-за снижения уровня кислорода в воде

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека
Река - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Уменьшение уровня кислорода в воде представляет критическую угрозу для природы и общества на Земле, заявила международная команда ученых в статье для журнала Nature Ecology & Evolution.
По словам ученых, уровень кислорода в воде оказался одной из так называемых планетарных границ — глобальных экологических показателей, определяющих способность Земли поддерживать существование человечества.
"Наблюдаемая деоксигенация пресноводных и морских экосистем <...> представляет из себя еще один процесс, <...> имеющий критическое значение для экологических и социальных систем Земли. <...> Быстрая и постоянная деоксигенация водных сред Земли говорит о приближении к <...> критическому порогу содержания кислорода", — говорится в статье.
Как добавил в пресс-релизе американский университет Санта-Круз, с 1980 года озера и водохранилища Земли потеряли пять и 18 процентов кислорода соответственно. Моря, в свою очередь, потеряли два процента кислорода с 1960 года. Огромный объем Мирового океана придает столь малой потере большой масштаб в абсолютных величинах, отмечается в пресс-релизе.
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