https://ria.ru/20240719/ufa-1960682708.html
В Уфе ребенку выстрелили в ногу из пневматики
В Уфе ребенку выстрелили в ногу из пневматики - РИА Новости, 19.07.2024
В Уфе ребенку выстрелили в ногу из пневматики
Полиция разбирается с инцидентом, в котором девочке в жилом квартале Уфы выстрелили в ногу из пневматического оружия, ребёнку оказана медицинская помощь,... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:26
2024-07-19T12:26
2024-07-19T12:26
происшествия
уфа
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Полиция разбирается с инцидентом, в котором девочке в жилом квартале Уфы выстрелили в ногу из пневматического оружия, ребёнку оказана медицинская помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. По данным ведомства, в отделение МВД в Уфе обратилась мама девочки, получившей травму. Предварительно известно, что нога ребенка была повреждена в результате выстрела из пневматического оружия. "Девочке была оказана медицинская помощь, также она получила направление на прохождение СМЭ. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве. В соцсетях указано, что инцидент произошёл в жилом районе Шакша, когда дети прятались от грозы под козырьком подъезда дома на улице Касимовской.
https://ria.ru/20240209/kaliningrad-1926394790.html
уфа
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уфа, республика башкортостан
Происшествия, Уфа, Республика Башкортостан
В Уфе ребенку выстрелили в ногу из пневматики
В Уфе полиция разбирается с инцидентом, в котором девочке выстрелили в ногу
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Полиция разбирается с инцидентом, в котором девочке в жилом квартале Уфы выстрелили в ногу из пневматического оружия, ребёнку оказана медицинская помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
По данным ведомства, в отделение МВД в Уфе обратилась мама девочки, получившей травму. Предварительно известно, что нога ребенка была повреждена в результате выстрела из пневматического оружия.
"Девочке была оказана медицинская помощь, также она получила направление на прохождение СМЭ. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве.
В соцсетях указано, что инцидент произошёл в жилом районе Шакша, когда дети прятались от грозы под козырьком подъезда дома на улице Касимовской.