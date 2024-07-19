https://ria.ru/20240719/ufa-1960682708.html

В Уфе ребенку выстрелили в ногу из пневматики

В Уфе ребенку выстрелили в ногу из пневматики - РИА Новости, 19.07.2024

В Уфе ребенку выстрелили в ногу из пневматики

Полиция разбирается с инцидентом, в котором девочке в жилом квартале Уфы выстрелили в ногу из пневматического оружия, ребёнку оказана медицинская помощь,... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:26

2024-07-19T12:26

2024-07-19T12:26

происшествия

уфа

республика башкортостан

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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Полиция разбирается с инцидентом, в котором девочке в жилом квартале Уфы выстрелили в ногу из пневматического оружия, ребёнку оказана медицинская помощь, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии. По данным ведомства, в отделение МВД в Уфе обратилась мама девочки, получившей травму. Предварительно известно, что нога ребенка была повреждена в результате выстрела из пневматического оружия. "Девочке была оказана медицинская помощь, также она получила направление на прохождение СМЭ. Изъяты записи с камер видеонаблюдения. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - рассказали в ведомстве. В соцсетях указано, что инцидент произошёл в жилом районе Шакша, когда дети прятались от грозы под козырьком подъезда дома на улице Касимовской.

https://ria.ru/20240209/kaliningrad-1926394790.html

уфа

республика башкортостан

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происшествия, уфа, республика башкортостан