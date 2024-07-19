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В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в покушении на двойное убийство - РИА Новости, 19.07.2024
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19:09 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/ubiystvo-1960819277.html
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в покушении на двойное убийство
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в покушении на двойное убийство - РИА Новости, 19.07.2024
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в покушении на двойное убийство
Мужчина, обвиняемый в покушении на двойное убийство, заключен под стражу, сообщает СУСК по столице в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T19:09
2024-07-19T19:09
происшествия
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в покушении на двойное убийство, заключен под стражу, сообщает СУСК по столице в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что обвиняемый в покушении на двойное убийство задержан в Москве. Согласно СУСК по столице, уголовное дело было возбуждено в отношении 56-летнего уроженца Республики Армении. Уточнялось, что не позднее 31 декабря 2023 года фигурант предложил своему знакомому за вознаграждение найти исполнителя для убийства двух мужчин, за совершение преступления обвиняемый обещал заплатить 80 тысяч долларов США. Однако знакомый фигуранта не стал совершать преступление и обратился в правоохранительные органы. Далее, согласно сообщению, мужчина по телефону и в ходе личных встреч общался с заказчиком. Он сообщал ему ложную информацию о приготовлении к совершению двойного убийства: о поиске исполнителя, об установлении точного местонахождения потерпевших и о намерении приобрести огнестрельное оружие. Семнадцатого июля 2024 году заказчик получил фотографии инсценированного убийства двух его знакомых. Удостоверившись, что исполнитель выполнил свои обязательства, обвиняемый заверил, что в ближайшее время выплатит оставшуюся часть обещанных денег. Убийство, как сообщал СУСК, было предотвращено, а заказчик задержан. "По ходатайству следователей столичного СК заказчику, обвиняемому в покушении на двойное убийство, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в новом сообщении.
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происшествия, москва, сша, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, США, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в покушении на двойное убийство

В Москве арестовали мужчину, заказавшему двойное убийство за 80 тыс долларов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в покушении на двойное убийство, заключен под стражу, сообщает СУСК по столице в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в покушении на двойное убийство задержан в Москве. Согласно СУСК по столице, уголовное дело было возбуждено в отношении 56-летнего уроженца Республики Армении. Уточнялось, что не позднее 31 декабря 2023 года фигурант предложил своему знакомому за вознаграждение найти исполнителя для убийства двух мужчин, за совершение преступления обвиняемый обещал заплатить 80 тысяч долларов США. Однако знакомый фигуранта не стал совершать преступление и обратился в правоохранительные органы.
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Далее, согласно сообщению, мужчина по телефону и в ходе личных встреч общался с заказчиком. Он сообщал ему ложную информацию о приготовлении к совершению двойного убийства: о поиске исполнителя, об установлении точного местонахождения потерпевших и о намерении приобрести огнестрельное оружие. Семнадцатого июля 2024 году заказчик получил фотографии инсценированного убийства двух его знакомых.
Удостоверившись, что исполнитель выполнил свои обязательства, обвиняемый заверил, что в ближайшее время выплатит оставшуюся часть обещанных денег. Убийство, как сообщал СУСК, было предотвращено, а заказчик задержан.
"По ходатайству следователей столичного СК заказчику, обвиняемому в покушении на двойное убийство, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в новом сообщении.
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