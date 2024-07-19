https://ria.ru/20240719/ubiystvo-1960819277.html

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в покушении на двойное убийство

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в покушении на двойное убийство - РИА Новости, 19.07.2024

В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в покушении на двойное убийство

Мужчина, обвиняемый в покушении на двойное убийство, заключен под стражу, сообщает СУСК по столице в Telegram-канале. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T19:09

2024-07-19T19:09

2024-07-19T19:09

происшествия

москва

сша

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в покушении на двойное убийство, заключен под стражу, сообщает СУСК по столице в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что обвиняемый в покушении на двойное убийство задержан в Москве. Согласно СУСК по столице, уголовное дело было возбуждено в отношении 56-летнего уроженца Республики Армении. Уточнялось, что не позднее 31 декабря 2023 года фигурант предложил своему знакомому за вознаграждение найти исполнителя для убийства двух мужчин, за совершение преступления обвиняемый обещал заплатить 80 тысяч долларов США. Однако знакомый фигуранта не стал совершать преступление и обратился в правоохранительные органы. Далее, согласно сообщению, мужчина по телефону и в ходе личных встреч общался с заказчиком. Он сообщал ему ложную информацию о приготовлении к совершению двойного убийства: о поиске исполнителя, об установлении точного местонахождения потерпевших и о намерении приобрести огнестрельное оружие. Семнадцатого июля 2024 году заказчик получил фотографии инсценированного убийства двух его знакомых. Удостоверившись, что исполнитель выполнил свои обязательства, обвиняемый заверил, что в ближайшее время выплатит оставшуюся часть обещанных денег. Убийство, как сообщал СУСК, было предотвращено, а заказчик задержан. "По ходатайству следователей столичного СК заказчику, обвиняемому в покушении на двойное убийство, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в новом сообщении.

https://ria.ru/20240717/sud-1960351397.html

https://ria.ru/20240717/killer-1960152780.html

москва

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, сша, следственный комитет россии (ск рф)