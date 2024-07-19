https://ria.ru/20240719/tsifrovoy-rubl-1960798288.html

В ЦБ рассказали, сколько времени займут операции с цифровым рублем

В ЦБ рассказали, сколько времени займут операции с цифровым рублем - РИА Новости, 19.07.2024

В ЦБ рассказали, сколько времени займут операции с цифровым рублем

Операции с цифровым рублем будут занимать максимум десять секунд, следует из проекта положения, разработанного Центробанком и опубликованного на федеральном... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T17:30

2024-07-19T17:30

2024-07-19T20:30

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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Операции с цифровым рублем будут занимать максимум десять секунд, следует из проекта положения, разработанного Центробанком и опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Документ устанавливает порядок управления рисками и непрерывностью функционирования платформы цифрового рубля. Так, эта платформа будет считаться функционирующей, если доступ к ней и совершение операций будет круглосуточным и соответствовать определенному регламенту.Операции должны проходить не более чем за десять секунд, в том числе:Доступность платформы должна составлять не менее 99,99 процента. Если операции прекращаются на срок более четырех минут, это будет считаться приостановлением функционирования платформы.До 25 июля проект положения должен пройти независимую экспертизу. Ожидается, что документ вступит в силу через десять дней после официального опубликования. При этом некоторые положения — в частности, касающиеся регистрации инцидентов, регламентирующих мониторинг уровней значимых рисков, — начнут действовать с 1 октября 2026 года.

https://ria.ru/20240717/putin-1960233876.html

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технологии, россия, общество, экономика