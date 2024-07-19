https://ria.ru/20240719/tsahal-1960682866.html

Израиль подтвердил, что БПЛА, атаковавший Тель-Авив, был запущен из Йемена

Израиль подтвердил, что БПЛА, атаковавший Тель-Авив, был запущен из Йемена - РИА Новости, 19.07.2024

Израиль подтвердил, что БПЛА, атаковавший Тель-Авив, был запущен из Йемена

Беспилотник, взорвавшийся в ночь на пятницу в центре Тель-Авива, был запущен из Йемена, он был произведен в Иране и прошел модернизацию, заявил официальный... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:26

2024-07-19T12:26

2024-07-19T12:26

в мире

тель-авив

йемен

иран

армия обороны израиля (цахал)

ансар алла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960631887_0:188:1811:1207_1920x0_80_0_0_ef5d31afb7807dc7a06ca03d8656e91c.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Беспилотник, взорвавшийся в ночь на пятницу в центре Тель-Авива, был запущен из Йемена, он был произведен в Иране и прошел модернизацию, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. "Ночью со стороны моря проник беспилотник, который, по нашим оценкам, был запущен из Йемена. Он врезался в здание в центре Тель-Авива. В результате атаки один гражданин погиб и еще восемь получили легкие ранения", - сказал он на брифинге. По его словам, беспилотник был сделан в Иране и прошел модернизацию. Ранее газета Jerusalem Post сообщила о взрыве в Тель-Авиве. По данным издания, один человек погиб и еще семеро получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва стало падение воздушного объекта. Взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США. По данным Франс Пресс, йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на Тель-Авив.

https://ria.ru/20240719/tel-aviv-1960631603.html

тель-авив

йемен

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив, йемен, иран, армия обороны израиля (цахал), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году