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Израиль подтвердил, что БПЛА, атаковавший Тель-Авив, был запущен из Йемена - РИА Новости, 19.07.2024
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12:26 19.07.2024
https://ria.ru/20240719/tsahal-1960682866.html
Израиль подтвердил, что БПЛА, атаковавший Тель-Авив, был запущен из Йемена
Израиль подтвердил, что БПЛА, атаковавший Тель-Авив, был запущен из Йемена - РИА Новости, 19.07.2024
Израиль подтвердил, что БПЛА, атаковавший Тель-Авив, был запущен из Йемена
Беспилотник, взорвавшийся в ночь на пятницу в центре Тель-Авива, был запущен из Йемена, он был произведен в Иране и прошел модернизацию, заявил официальный... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:26
2024-07-19T12:26
в мире
тель-авив
йемен
иран
армия обороны израиля (цахал)
ансар алла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Беспилотник, взорвавшийся в ночь на пятницу в центре Тель-Авива, был запущен из Йемена, он был произведен в Иране и прошел модернизацию, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. "Ночью со стороны моря проник беспилотник, который, по нашим оценкам, был запущен из Йемена. Он врезался в здание в центре Тель-Авива. В результате атаки один гражданин погиб и еще восемь получили легкие ранения", - сказал он на брифинге. По его словам, беспилотник был сделан в Иране и прошел модернизацию. Ранее газета Jerusalem Post сообщила о взрыве в Тель-Авиве. По данным издания, один человек погиб и еще семеро получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва стало падение воздушного объекта. Взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США. По данным Франс Пресс, йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на Тель-Авив.
https://ria.ru/20240719/tel-aviv-1960631603.html
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в мире, тель-авив, йемен, иран, армия обороны израиля (цахал), ансар алла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Тель-Авив, Йемен, Иран, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ансар Алла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль подтвердил, что БПЛА, атаковавший Тель-Авив, был запущен из Йемена

ЦАХАЛ: взорвавшийся в Тель-Авиве беспилотник был запущен из Йемена

© AP Photo / Oded BaliltyВзрыв в Тель-Авиве, рядом со зданием консульства США
Взрыв в Тель-Авиве, рядом со зданием консульства США - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Взрыв в Тель-Авиве, рядом со зданием консульства США
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 июл - РИА Новости. Беспилотник, взорвавшийся в ночь на пятницу в центре Тель-Авива, был запущен из Йемена, он был произведен в Иране и прошел модернизацию, заявил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
"Ночью со стороны моря проник беспилотник, который, по нашим оценкам, был запущен из Йемена. Он врезался в здание в центре Тель-Авива. В результате атаки один гражданин погиб и еще восемь получили легкие ранения", - сказал он на брифинге.
По его словам, беспилотник был сделан в Иране и прошел модернизацию.
Ранее газета Jerusalem Post сообщила о взрыве в Тель-Авиве. По данным издания, один человек погиб и еще семеро получили ранения. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что причиной взрыва стало падение воздушного объекта. Взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем рядом со зданием консульства США. По данным Франс Пресс, йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) взяло на себя ответственность за атаку на Тель-Авив.
Последствия взрыва в Тель-Авиве рядом со зданием консульства США - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
Источник объяснил, почему ПВО не сбила БПЛА в Тель-Авиве
Вчера, 09:31
 
В миреТель-АвивЙеменИранАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Ансар АллаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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