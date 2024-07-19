https://ria.ru/20240719/tramp-1960752538.html

СМИ: стрелявший в Трампа интересовался делом о массовой стрельбе в школе

СМИ: стрелявший в Трампа интересовался делом о массовой стрельбе в школе - РИА Новости, 19.07.2024

СМИ: стрелявший в Трампа интересовался делом о массовой стрельбе в школе

Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа на его выступлении в штате Пенсильвания, интересовался делом Итана... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:29

2024-07-19T15:29

2024-07-19T15:29

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа на его выступлении в штате Пенсильвания, интересовался делом Итана Крамбли, подростка, устроившего массовую стрельбу в школе в 2021 году, сообщает телеканал CNN. Крамбли, 15-летний ученик школы города Оксфорд штата Мичиган, открыл стрельбу в школе в ноябре 2021 года. Тогда погибли четыре ученика, еще семь человек были ранены. Крамбли получил пожизненный срок, а его родители были заключены в тюрьму на срок в 10 и 15 лет по обвинениям в причинении смерти по неосторожности. "В его (Крукса - ред.) основном телефоне следователи обнаружили фото с ареста Итана Крамбли... а также информацию о Крамбли и его родителях...", - говорится в сообщении CNN. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что данные с телефона и компьютера Крукса показывают, что он мог страдать депрессией. В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240719/tsukerberg-1960735317.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы президента сша — 2024