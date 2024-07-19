СМИ: стрелявший в Трампа интересовался делом о массовой стрельбе в школе
CNN: подозреваемый в покушении на Трампа интересовался делом о стрельбе в школе
© AP Photo / Gene J. PuskarКандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге
© AP Photo / Gene J. Puskar
Кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа прикрывают агенты Секретной службы США на предвыборном митинге. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Томас Мэтью Крукс, подозреваемый в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа на его выступлении в штате Пенсильвания, интересовался делом Итана Крамбли, подростка, устроившего массовую стрельбу в школе в 2021 году, сообщает телеканал CNN.
Крамбли, 15-летний ученик школы города Оксфорд штата Мичиган, открыл стрельбу в школе в ноябре 2021 года. Тогда погибли четыре ученика, еще семь человек были ранены. Крамбли получил пожизненный срок, а его родители были заключены в тюрьму на срок в 10 и 15 лет по обвинениям в причинении смерти по неосторожности.
"В его (Крукса - ред.) основном телефоне следователи обнаружили фото с ареста Итана Крамбли... а также информацию о Крамбли и его родителях...", - говорится в сообщении CNN.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщала, что данные с телефона и компьютера Крукса показывают, что он мог страдать депрессией.
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.