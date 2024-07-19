https://ria.ru/20240719/tramp-1960614689.html

Трамп начал выступление на съезде республиканцев

Трамп начал выступление на съезде республиканцев - РИА Новости, 19.07.2024

Трамп начал выступление на съезде республиканцев

Экс-президент США Дональд Трамп начал свое выступление на съезде Республиканской партии в Милуоки с обещания одержать "невероятную победу" на предстоящих в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T05:37

2024-07-19T05:37

2024-07-19T05:44

дональд трамп

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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп начал свое выступление на съезде Республиканской партии в Милуоки с обещания одержать "невероятную победу" на предстоящих в ноябре выборах главы государства."Через 4 месяца мы одержим невероятную победу, которая ознаменует собой начало величайших 4 лет в истории нашей страны", - пообещал Трамп.По словам политика, в случае переизбрания в США наступит "эпоха мира и процветания".

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

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дональд трамп, в мире, сша, выборы президента сша — 2024, милуоки