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Трамп начал выступление на съезде республиканцев - РИА Новости, 19.07.2024
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05:37 19.07.2024 (обновлено: 05:44 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/tramp-1960614689.html
Трамп начал выступление на съезде республиканцев
Трамп начал выступление на съезде республиканцев - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп начал выступление на съезде республиканцев
Экс-президент США Дональд Трамп начал свое выступление на съезде Республиканской партии в Милуоки с обещания одержать "невероятную победу" на предстоящих в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T05:37
2024-07-19T05:44
дональд трамп
в мире
сша
выборы президента сша — 2024
милуоки
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МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп начал свое выступление на съезде Республиканской партии в Милуоки с обещания одержать "невероятную победу" на предстоящих в ноябре выборах главы государства."Через 4 месяца мы одержим невероятную победу, которая ознаменует собой начало величайших 4 лет в истории нашей страны", - пообещал Трамп.По словам политика, в случае переизбрания в США наступит "эпоха мира и процветания".
https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html
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дональд трамп, в мире, сша, выборы президента сша — 2024, милуоки
Дональд Трамп, В мире, США, Выборы президента США — 2024, Милуоки
Трамп начал выступление на съезде республиканцев

Трамп заявил на съезде республиканцев, что одержит невероятную победу на выборах

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп на съезде Республиканской партии в Милуоки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИЛУОКИ (США), 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп начал свое выступление на съезде Республиканской партии в Милуоки с обещания одержать "невероятную победу" на предстоящих в ноябре выборах главы государства.
"Через 4 месяца мы одержим невероятную победу, которая ознаменует собой начало величайших 4 лет в истории нашей страны", - пообещал Трамп.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
Бог спас Трампа — но не Америку
14 июля, 15:41
По словам политика, в случае переизбрания в США наступит "эпоха мира и процветания".
 
Дональд ТрампВ миреСШАВыборы президента США — 2024Милуоки
 
 
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