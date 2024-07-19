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Трамп во вторник встретился с главой секретной службы, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
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01:14 19.07.2024 (обновлено: 01:29 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/tramp-1960602460.html
Трамп во вторник встретился с главой секретной службы, пишут СМИ
Трамп во вторник встретился с главой секретной службы, пишут СМИ - РИА Новости, 19.07.2024
Трамп во вторник встретился с главой секретной службы, пишут СМИ
Экс-президент США Дональд Трамп во вторник встретился с главой Секретной службы Кимберли Читл, сотрудники которой охраняли экс-президента при покушении в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T01:14
2024-07-19T01:29
в мире
покушение на дональда трампа
сша
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пенсильвания
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп во вторник встретился с главой Секретной службы Кимберли Читл, сотрудники которой охраняли экс-президента при покушении в Пенсильвании, сообщает телеканал ABC."Бывший президент Дональд Трамп встретился с директором Секретной службы Ким (Кимберли) Читл... встреча состоялась во вторник в отеле бывшего президента в Милуоки", – сообщает телеканал со ссылкой на неназванный источник."Неясно, что обсуждалось на встрече", – добавляет телеканал.Ранее Читл заявила в интервью телеканалу ABC News, что здание, откуда велся огонь, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники, по ее словам, разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше. Однако, как сообщил агентству Рейтер шериф округа Батлер Майкл Слуп, сотрудники местной полиции не несли ответственность за безопасность на территории внутри или вне периметра охраны. По его словам, сотрудники местной полиции получили фото подозреваемого Мэтью Крукса, однако они не знали, был ли он вооружен.Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html
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в мире, покушение на дональда трампа, сша, дональд трамп, пенсильвания, фбр
В мире, Покушение на Дональда Трампа, США, Дональд Трамп, Пенсильвания, ФБР
Трамп во вторник встретился с главой секретной службы, пишут СМИ

ABC News: Трамп после покушения встретился с главой Секретной службы США

© AP Photo / Manuel Balce CenetaБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп во вторник встретился с главой Секретной службы Кимберли Читл, сотрудники которой охраняли экс-президента при покушении в Пенсильвании, сообщает телеканал ABC.
"Бывший президент Дональд Трамп встретился с директором Секретной службы Ким (Кимберли) Читл... встреча состоялась во вторник в отеле бывшего президента в Милуоки", – сообщает телеканал со ссылкой на неназванный источник.
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"Неясно, что обсуждалось на встрече", – добавляет телеканал.
Ранее Читл заявила в интервью телеканалу ABC News, что здание, откуда велся огонь, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов, чьи сотрудники, по ее словам, разместились внутри, в то время как стрелок расположился на крыше. Однако, как сообщил агентству Рейтер шериф округа Батлер Майкл Слуп, сотрудники местной полиции не несли ответственность за безопасность на территории внутри или вне периметра охраны. По его словам, сотрудники местной полиции получили фото подозреваемого Мэтью Крукса, однако они не знали, был ли он вооружен.
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Дональда Трампа во время его предвыборного митинга.
В минувшую субботу, 13 июля, на предвыборном выступлении Трампа в Пенсильвании произошла стрельба, экс-президент был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Сообщалось, что он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие.
ФБР расследует инцидент как "попытку покушения и возможный внутренний терроризм". По информации ФБР, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.
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В миреПокушение на Дональда ТрампаСШАДональд ТрампПенсильванияФБР
 
 
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