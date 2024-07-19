https://ria.ru/20240719/terakt-1960639596.html

Задержанный в Ессентуках террорист присягал ИГ*

Задержанный в Ессентуках террорист присягал ИГ* - РИА Новости, 19.07.2024

Задержанный в Ессентуках террорист присягал ИГ*

Задержанный в Ессентуках террорист рассказал, что дал присягу "Исламскому государству"* и следовал его приказам, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T10:18

2024-07-19T10:18

2024-07-19T10:18

ессентуки

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/13/1960638779_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0ccd1cef5f6fcc769c13b8ff71b82a03.jpg

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Задержанный в Ессентуках террорист рассказал, что дал присягу "Исламскому государству"* и следовал его приказам, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о предотвращении теракта в Ессентуках, где выходец из Центральноазиатского региона планировал устроить взрыв на автовокзале. По данным спецслужбы, он присягнул на верность главарю международной террористической организации, провёл разведку автовокзала, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки самодельного взрывного устройства, а также приобрел составные части и поместил их в съемном гараже. После совершения теракта злоумышленник планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористов. "Вступил в МТО "Исламское государство"*. Дал присягу "Исламскому государству". По его приказам планировал делать террористический акт", - сказал задержанный в видеоролике ФСБ.Также показано, как он закупается на строительном рынке, фотографирует плакаты на автовокзале и заходит в арендованный гараж. Кроме того, демонстрируются кадры задержания. Оперативники подсечкой валят злоумышленника на дорогу и надевают наручники. Перед тем, как отвести в автомобиль, один из силовиков заботливо надевает ему на голову слетевшую во время задержания бейсболку.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240718/terakt-1960394324.html

https://ria.ru/20240711/fsb-1958979560.html

ессентуки

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание боевика, готовившего взрыв на автовокзале в Ессентуках Боевик, готовивший взрыв на автовокзале в Ессентуках, признался, что планировал теракт по заданию запрещенного "Исламского государства" (видео публикует ФСБ). 2024-07-19T10:18 true PT1M30S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ессентуки, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)