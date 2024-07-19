https://ria.ru/20240719/terakt-1960639596.html
Задержанный в Ессентуках террорист присягал ИГ*
Задержанный в Ессентуках террорист присягал ИГ* - РИА Новости, 19.07.2024
Задержанный в Ессентуках террорист присягал ИГ*
Задержанный в Ессентуках террорист рассказал, что дал присягу "Исламскому государству"* и следовал его приказам, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T10:18
2024-07-19T10:18
2024-07-19T10:18
ессентуки
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Задержанный в Ессентуках террорист рассказал, что дал присягу "Исламскому государству"* и следовал его приказам, следует из видеоролика, опубликованного ФСБ. Ранее ЦОС ФСБ России сообщил о предотвращении теракта в Ессентуках, где выходец из Центральноазиатского региона планировал устроить взрыв на автовокзале. По данным спецслужбы, он присягнул на верность главарю международной террористической организации, провёл разведку автовокзала, изучил время массового скопления людей и подобрал место закладки самодельного взрывного устройства, а также приобрел составные части и поместил их в съемном гараже. После совершения теракта злоумышленник планировал выехать в Сирию и вступить в ряды террористов. "Вступил в МТО "Исламское государство"*. Дал присягу "Исламскому государству". По его приказам планировал делать террористический акт", - сказал задержанный в видеоролике ФСБ.Также показано, как он закупается на строительном рынке, фотографирует плакаты на автовокзале и заходит в арендованный гараж. Кроме того, демонстрируются кадры задержания. Оперативники подсечкой валят злоумышленника на дорогу и надевают наручники. Перед тем, как отвести в автомобиль, один из силовиков заботливо надевает ему на голову слетевшую во время задержания бейсболку.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240718/terakt-1960394324.html
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Задержание боевика, готовившего взрыв на автовокзале в Ессентуках
Боевик, готовивший взрыв на автовокзале в Ессентуках, признался, что планировал теракт по заданию запрещенного "Исламского государства" (видео публикует ФСБ).
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ессентуки, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Ессентуки, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в Ессентуках террорист присягал ИГ*
ФСБ: задержанный в Ессентуках террорист рассказал, что дал присягу ИГ