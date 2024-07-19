СМИ: у границы с Молдавией нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями
"Страна": у границы с Молдавией нашли тело мужчины с ранениями в голову и спину
© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские пограничники
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские пограничники. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Два огнестрельных ранения в голову и спину нашли на теле убитого мужчины, которого обнаружили в 200 метрах от молдавской границы, сообщает украинское издание "Страна", предполагается, что призывника могли убить украинские пограничники.
Как следует из сообщения издания, опубликованного в Telegram-канале, труп мужчины с огнестрельными ранениями был обнаружен в 250 метрах от границы с Молдавией.
"Скорее всего мужчина смог пересечь границу с Молдавией, но его заметили украинские пограничники и открыли огнь: пули попали в голову и спину", - передает издание.
Издание "Страна" в июне сообщало, что в Черновицкой области Украины пограничники застрелили мужчину мобилизационного возраста, который с боем пытался пересечь румынскую границу, второй военнообязанный получил пулевое ранении в ногу. По данным издания, в июле пограничник в Одесской области застрелил мужчину, бежавшего в сторону Приднестровья.
Как сообщало в декабре 2023 года Госпогранслужба Украины, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным госпогранслужбы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 40 человек, пытавшихся переплыть ее. По словам экс-премьера Украины Николая Азарова, режим Владимира Зеленского покрывает преступления своих карателей, совершенные правоохранителями и военными, в отношении мужчин мобилизационного возраста, которых находят в реке Тиса со следами насильственной смерти.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.