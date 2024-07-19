https://ria.ru/20240719/tanki-1960607357.html
Танкисты уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в зоне СВО
Танкисты уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2024
Танкисты уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в зоне СВО
Танкисты группировки войск "Север" уничтожили замаскированные опорники и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T03:11
2024-07-19T03:11
2024-07-19T04:24
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июл - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Север" уничтожили замаскированные опорники и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Север" при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленные замаскированные взводные опорные пункты и живую силу ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. В министерстве уточнили, что экипажи работают с закрытых и открытых огневых позиций, успешно поражают цели, находящиеся на большом расстоянии от места стрельбы танкистов и вне прямой видимости противника. "У нас ежедневные выезды на работу. В зависимости от поставленной задачи работаем с закрытых огневых позиций, прямой наводкой. В танке я чувствую себя защищенным. Машина очень надежная, крепкая. Несколько прямых попаданий свободно выдерживает", - рассказал старший механик-водитель с позывным "Стармех". Т-80БВМ имеет уникальный сплав брони, системы активной и динамической защиты, комплекс радиоэлектронной борьбы, автоматическое управление вооружением и оптикой, машина сама в состоянии отслеживать ход боя, фиксировать перемещения техники противника.
https://ria.ru/20240718/vsu-1960596011.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Танкисты уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в зоне СВО
МО: танкисты группировки "Север" уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июл - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Север" уничтожили замаскированные опорники и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Север" при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленные замаскированные взводные опорные пункты и живую силу ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве.
В министерстве уточнили, что экипажи работают с закрытых и открытых огневых позиций, успешно поражают цели, находящиеся на большом расстоянии от места стрельбы танкистов и вне прямой видимости противника.
"У нас ежедневные выезды на работу. В зависимости от поставленной задачи работаем с закрытых огневых позиций, прямой наводкой. В танке я чувствую себя защищенным. Машина очень надежная, крепкая. Несколько прямых попаданий свободно выдерживает", - рассказал старший механик-водитель с позывным "Стармех".
Т-80БВМ имеет уникальный сплав брони, системы активной и динамической защиты, комплекс радиоэлектронной борьбы, автоматическое управление вооружением и оптикой, машина сама в состоянии отслеживать ход боя, фиксировать перемещения техники противника.