https://ria.ru/20240719/tanki-1960607357.html

Танкисты уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в зоне СВО

Танкисты уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 19.07.2024

Танкисты уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ в зоне СВО

Танкисты группировки войск "Север" уничтожили замаскированные опорники и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T03:11

2024-07-19T03:11

2024-07-19T04:24

специальная военная операция на украине

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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июл - РИА Новости. Танкисты группировки войск "Север" уничтожили замаскированные опорники и пехоту ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Север" при выполнении огневых задач в зоне проведения специальной военной операции уничтожили выявленные замаскированные взводные опорные пункты и живую силу ВСУ", - сообщили в оборонном ведомстве. В министерстве уточнили, что экипажи работают с закрытых и открытых огневых позиций, успешно поражают цели, находящиеся на большом расстоянии от места стрельбы танкистов и вне прямой видимости противника. "У нас ежедневные выезды на работу. В зависимости от поставленной задачи работаем с закрытых огневых позиций, прямой наводкой. В танке я чувствую себя защищенным. Машина очень надежная, крепкая. Несколько прямых попаданий свободно выдерживает", - рассказал старший механик-водитель с позывным "Стармех". Т-80БВМ имеет уникальный сплав брони, системы активной и динамической защиты, комплекс радиоэлектронной борьбы, автоматическое управление вооружением и оптикой, машина сама в состоянии отслеживать ход боя, фиксировать перемещения техники противника.

https://ria.ru/20240718/vsu-1960596011.html

https://ria.ru/20240718/ukraina-1960584921.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф