https://ria.ru/20240719/tambov-1960741976.html

В Тамбове завели дело после сообщения о затонувшем понтоне на реке Цна

В Тамбове завели дело после сообщения о затонувшем понтоне на реке Цна - РИА Новости, 19.07.2024

В Тамбове завели дело после сообщения о затонувшем понтоне на реке Цна

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту организации незаконной переправы через русло реки Цны в пригороде Тамбова после рассказа местных дачников... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:15

2024-07-19T15:15

2024-07-19T15:15

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 июл – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту организации незаконной переправы через русло реки Цны в пригороде Тамбова после рассказа местных дачников о том, что прежний понтон затонул и им приходится добираться до участков вплавь. Ранее Тамбовское региональное отделение Народного фронта опубликовало историю дачницы из пригорода Тамбова, которая добирается вплавь через реку Цна до своей дачи – переправы нет, а идти в обход по дороге 13 километров, и так, по словам женщины, приходится поступать многим. До недавнего времени, отметила она, пенсионеров за символическую плату в 10 рублей возил небольшой паром, но этим летом он затонул. По данным правительства Тамбовской области, паром затонул из-за перегруза и "чудом никто не пострадал". В обладминистрации пообещали в ближайшее время организовать временную переправу с помощью водного транспорта и с соблюдением всех требований безопасности. СУСК РФ по Тамбовской области в пятницу сообщает о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" в отношении 55-летнего местного жителя. По версии следствия, подозреваемый, имея в пользовании незарегистрированный в установленном порядке несамоходный понтон, за денежное вознаграждение оказывал услуги по переправе граждан к дачным поселкам через русло реки Цны. "При переправе группы молодых людей, четверо из которых несовершеннолетние, и четырех мотоциклов на участке реки глубиной более пяти метров произошло опрокидывание понтона. В результате все пассажиры были спасены. Спасательные средства на понтоне отсутствовали, что создало реальную угрозу жизни и здоровью находившихся на нем граждан", - информирует региональное следственное управление. В настоящее время затонувший понтон изъят для проведения технической экспертизы, отмечают в СУСК.

https://ria.ru/20240719/irkutsk-1960739234.html

https://ria.ru/20240428/dachniki-1942870855.html

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происшествия, тамбов, тамбовская область, россия