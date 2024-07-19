https://ria.ru/20240719/t-bank-1960690986.html
Т-Банк сообщил о проблемах в работе мобильного приложения
Т-Банк сообщил о проблемах в работе мобильного приложения - РИА Новости, 19.07.2024
Т-Банк сообщил о проблемах в работе мобильного приложения
Затруднения с осуществлением платежей и переводов в приложении Т-Банка могли наблюдаться у небольшой части клиентов в течение 20-30 минут, в настоящее время все РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T12:48
2024-07-19T12:48
2024-07-19T13:14
глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Затруднения с осуществлением платежей и переводов в приложении Т-Банка могли наблюдаться у небольшой части клиентов в течение 20-30 минут, в настоящее время все работает, сообщил РИА Новости банк."В течение 20-30 минут могли наблюдаться затруднения с операциями в приложении у небольшой части клиентов, сейчас все работает. Все работает в полноценном режиме", - сказали в Т-Банке.Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости заметил, что платежи и переводы в мобильном приложении Т-Банка могли не работать."Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем", - указывалось в сообщении Т-Банка на главном экране мобильного приложения."Превышено время ответа от сервера. Убедитесь, что операция не была совершена и повторите через 5 минут", - такая надпись появлялась при попытке совершить денежный перевод.Кроме того, как удостоверился корреспондент, отображение чатов работало некорректно, поддержка перестала получать сообщения.Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.
https://ria.ru/20240719/sboy-1960694737.html
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глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, технологии, экономика, россия
Глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, Технологии, Экономика, Россия
Т-Банк сообщил о проблемах в работе мобильного приложения
Т-Банк сообщил о проблемах с переводами и платежами в мобильном приложении
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Затруднения с осуществлением платежей и переводов в приложении Т-Банка могли наблюдаться у небольшой части клиентов в течение 20-30 минут, в настоящее время все работает, сообщил РИА Новости банк.
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"В течение 20-30 минут могли наблюдаться затруднения с операциями в приложении у небольшой части клиентов, сейчас все работает. Все работает в полноценном режиме", - сказали в Т-Банке.
Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости заметил, что платежи и переводы в мобильном приложении Т-Банка могли не работать.
"Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем", - указывалось в сообщении Т-Банка на главном экране мобильного приложения.
"Превышено время ответа от сервера. Убедитесь, что операция не была совершена и повторите через 5 минут", - такая надпись появлялась при попытке совершить денежный перевод.
Кроме того, как удостоверился корреспондент, отображение чатов работало некорректно, поддержка перестала получать сообщения.
Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.