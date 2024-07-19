https://ria.ru/20240719/t-bank-1960690986.html

Т-Банк сообщил о проблемах в работе мобильного приложения

Т-Банк сообщил о проблемах в работе мобильного приложения - РИА Новости, 19.07.2024

Т-Банк сообщил о проблемах в работе мобильного приложения

Затруднения с осуществлением платежей и переводов в приложении Т-Банка могли наблюдаться у небольшой части клиентов в течение 20-30 минут, в настоящее время все РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T12:48

2024-07-19T12:48

2024-07-19T13:14

глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний

технологии

экономика

россия

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Затруднения с осуществлением платежей и переводов в приложении Т-Банка могли наблюдаться у небольшой части клиентов в течение 20-30 минут, в настоящее время все работает, сообщил РИА Новости банк."В течение 20-30 минут могли наблюдаться затруднения с операциями в приложении у небольшой части клиентов, сейчас все работает. Все работает в полноценном режиме", - сказали в Т-Банке.Ранее в пятницу корреспондент РИА Новости заметил, что платежи и переводы в мобильном приложении Т-Банка могли не работать."Платежи и переводы могут не работать. Уже исправляем", - указывалось в сообщении Т-Банка на главном экране мобильного приложения."Превышено время ответа от сервера. Убедитесь, что операция не была совершена и повторите через 5 минут", - такая надпись появлялась при попытке совершить денежный перевод.Кроме того, как удостоверился корреспондент, отображение чатов работало некорректно, поддержка перестала получать сообщения.Утром в пятницу начался глобальный сбой техники, работающей на базе Windows, из-за которого пострадали операторы связи, банки и авиакомпании по всему миру. Американская компания CrowdStrike подтвердила, что глобальный сбой в работе Windows случился из-за ее обновления для приложения кибербезопасности Falcon Sensor.

https://ria.ru/20240719/sboy-1960694737.html

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глобальный сбой в работе банков и авиакомпаний, технологии, экономика, россия