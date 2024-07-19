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Группировка "Восток" за неделю отразила пять контратак ВСУ
Группировка "Восток" за неделю отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
Группировка "Восток" за неделю отразила пять контратак ВСУ
ВСУ потеряли за неделю до 925 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", отражены пять контратак подразделений противника, сообщила в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:02
2024-07-19T15:02
2024-07-19T15:14
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 925 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", отражены пять контратак подразделений противника, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале."Украинские войска потеряли за неделю до 925 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 миллиметров, произведенных в странах НАТО. Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий освободили населенный пункт Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" за неделю отразила пять контратак ВСУ
ВСУ за неделю потеряли до 925 военнослужащих в зоне ответственности "Востока"