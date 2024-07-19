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Группировка "Восток" за неделю отразила пять контратак ВСУ

Группировка "Восток" за неделю отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024

Группировка "Восток" за неделю отразила пять контратак ВСУ

ВСУ потеряли за неделю до 925 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", отражены пять контратак подразделений противника, сообщила в... РИА Новости, 19.07.2024

2024-07-19T15:02

2024-07-19T15:02

2024-07-19T15:14

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 925 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", отражены пять контратак подразделений противника, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале."Украинские войска потеряли за неделю до 925 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 миллиметров, произведенных в странах НАТО. Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий освободили населенный пункт Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф