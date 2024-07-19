Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Восток" за неделю отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 19.07.2024 (обновлено: 15:14 19.07.2024)
https://ria.ru/20240719/svo-1960738772.html
Группировка "Восток" за неделю отразила пять контратак ВСУ
Группировка "Восток" за неделю отразила пять контратак ВСУ - РИА Новости, 19.07.2024
Группировка "Восток" за неделю отразила пять контратак ВСУ
ВСУ потеряли за неделю до 925 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", отражены пять контратак подразделений противника, сообщила в... РИА Новости, 19.07.2024
2024-07-19T15:02
2024-07-19T15:14
россия
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960289286_0:0:3150:1772_1920x0_80_0_0_c14447c7bd4116390db0ab7dd3a651cd.jpg
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 925 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", отражены пять контратак подразделений противника, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале."Украинские войска потеряли за неделю до 925 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 миллиметров, произведенных в странах НАТО. Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий освободили населенный пункт Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960289286_419:0:3150:2048_1920x0_80_0_0_43d99e2220908bdd4b9481f1af43a080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Группировка "Восток" за неделю отразила пять контратак ВСУ

ВСУ за неделю потеряли до 925 военнослужащих в зоне ответственности "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ВСУ потеряли за неделю до 925 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", отражены пять контратак подразделений противника, сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны России в Telegram-канале.
"Украинские войска потеряли за неделю до 925 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, из них два бронетранспортера М113 производства США, 35 автомобилей, 26 орудий полевой артиллерии, из которых 19 гаубиц и самоходных артиллерийских установок калибра 155 миллиметров, произведенных в странах НАТО. Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных действий освободили населенный пункт Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала